Teismas pradėjo nagrinėti Benedikto Vanago bylą dėl neteisėto europinės paramos įgijimo

2025-09-19 12:02
BNS inf.

Vilniaus miesto apylinkės teisme penktadienį įvyko pirmasis posėdis baudžiamojoje byloje, kurioje lenktynininkas Benediktas Vanagas kaltinamas kreditiniu sukčiavimu iššvaistant europinę paramą.

Toje pačioje byloje kaltinama ir bendrovės „Gerdista“ direktorė Goda Mankutė bei viešoji įstaiga „Nacionalinis automobilių klubas“. Kaltinime teigiama, kad B. Vanagas ir G. Mankutė apgaule įgijo 154 tūkst. eurų Europos Sąjungos paramos.

Kaip penktadienį pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismas, per pirmąjį posėdį buvo išklausytas prokuroro kaltinamasis aktas ir suderintas posėdžių laikas.

Kaltinamasis B. Vanagas kaltės nepripažįsta, tačiau sutiko duoti parodymus. Kaltinamoji G. Mankutė kaltės taip pat nepripažįsta, tačiau irgi sutiko duoti parodymus.

Kitas posėdis numatytas sausio 22 dieną.

