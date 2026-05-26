Teismas pratęsė bendraamžį sostinėje itin žiauriai nužudžiusio paauglio suėmimą

Teismo atstovė Lina Nemeikaitė BNS informavo, kad teismas tenkino prokuratūros prašymą ir pratęsė suėmimo terminą dar dviem mėnesiams.
Teismas nusprendė, kad kaltinamajam būtina pratęsti suėmimo terminą, siekiant užtikrinti netrukdomą jo dalyvavimą procese. Teismo manymu, paskyrus švelnesnes kardomąsias priemones kaltinamasis gali bandyti išvengti atsakomybės ir bėgti, slėptis nuo teismo.
Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo metu nė viena švelnesnė kardomoji priemonė ar jų visuma neužtikrintų Baudžiamojo proceso kodekse numatytų tikslų pasiekimo.
Kaip rašė BNS, šioje sausį teismui perduotoje byloje kaltinimai itin žiauriu nepilnamečio nužudymu pareikšti 2010 metais gimusiam jaunuoliui.
Ikiteisminis tyrimas pernai rugpjūtį buvo pradėtas gavus vilnietės pranešimą, kad negrįžo tą pačią dieną iš namų išėjęs 2010 metais gimęs jos sūnus.
Atliekant tyrimą, dingusio nepilnamečio kūno dalys rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje sostinės Žvėryno mikrorajone.
Kitą dieną buvo sulaikytas, o paskui ir suimtas nužudymu įtariamas paauglys.
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