Teismas skelbs nuosprendį Žemaitaičio kurstymo prieš žydus byloje

Politikas prašo jį išteisinti ir kaltės nepripažįsta. Jis savo pasisakymais sako tik kritikavęs Izraelio veiksmus Gazos Ruože.
„Aušriečių“ lyderis taip pat kaltina prokurorą Justą Laucių šališkumu – esą prokurorui suformuoti kaltinimus liepė „politiniai konkurentai ar buvę valdantieji“.
J. Laucius savo baigiamojoje kalboje „Nemuno aušros“ pirmininkui pasiūlė skirti 51 tūkst. 250 eurų baudą ir baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Kaltės nepripažįstantis politikas anksčiau teigė netikintis, kad teismas jam skirs tokią bausmę ir prokuroro siūlymą vertino kaip politikavimą.
Anksčiau politikas, komentuodamas „Facebook“ įraše pagarsintą skaičiuotę „lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom, imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką“, dėl kurios sulaukė teisėsaugos kaltinimų, teigė neraginęs susidoroti su žydų tauta.
BNS skelbė, kad baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
Pernai rugsėjį pradėtoje nagrinėti byloje R. Žemaitaitis kaltinamas neapykantos skatinimu ir kurstymu prieš žmonių grupę dėl jų tautybės bei viešu pritarimu tarptautiniams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimu ar šiurkščiu menkinimu.
Politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis Teismas pernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius. Pernai rudenį jis vėl išrinktas į Seimą.
