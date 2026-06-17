Teismas suėmė vyrą: įtaria Vilniuje puldinėjus ir mušus žmones

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, birželio 5 dieną apie 18.45 val. vieno Vilniaus namo kieme per išgertuves kilus konfliktui įtariamasis kelis kartus sudavė kitam vyrui į veidą ir sukėlė jam fizinį skausmą.
Taip pat nustatyta, kad birželio 11 dieną apie 13 val. vienoje Vilniaus parduotuvėje tas pats vyras be aiškios priežasties užpuolė darbuotoją. Įtariama, kad jis sudavė moteriai kumščiu į veidą, o jai nugriuvus ant grindų, mušė, spardė bei vėliau pasišalino iš įvykio vietos.
Prokuratūros teigimu, ikiteisminio tyrimo metu taip pat surinkta duomenų apie kitus galimus to paties asmens agresyvaus elgesio atvejus Vilniuje. Šiuo metu tęsiami proceso veiksmai, tikslinamos visos įvykio aplinkybės, nustatinėjami ir apklausiami galimi įvykio liudytojai bei kiti nuo įtariamojo veiksmų galėję nukentėti asmenys.
Baudžiamajame kodekse už viešosios tvarkos pažeidimą numatyta laisvės atėmimo bausmė iki dvejų metų, o už nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų – laisvės atėmimas iki penkerių metų.
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