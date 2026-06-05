Trakų rajone pavogtas laivas: policija kreipėsi į visuomenę

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Trakų rajono policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės vagystės ir aiškinasi visas su šiuo įvykiu susijusias aplinkybes.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, laikotarpiu nuo gegužės 26 d. 15 val. iki birželio 2 d. 14 val. Trakų rajone, Trakų seniūnijoje, Raudonės II kaime, buvo pavogtas prie ežero kranto prirakintas laivas „Ranger RT178“.
Kartu su laivu dingo ir jame buvusi vertinga įranga – benzininis variklis „Yamaha“, elektrinis variklis „ePropulsion“, žvejybos kompiuteris „Garmin“ bei žvejybos reikmenys.
Preliminariais duomenimis, nukentėjusiajam padaryta apie 24,3 tūkst. eurų turtinė žala.
Gyventojų, turinčių informacijos apie pavogtą laivą ar žinančius galimai su vagyste susijusius asmenis, policija prašo nedelsiant apie tai pranešti Vilniaus AVPK Trakų r. policijos komisariato vyriausiajam tyrėjui Jonui Banuškevičiui, tel. nr. +370 700 65425, el. p. [email protected] arba arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. Nr. 112.
(be temos)