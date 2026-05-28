Užsidegančių siuntų byloje liudytoju tapęs įtariamasis: supratau, kad mane pakišo

Dėl padegamųjų užtaisų, per siuntų tarnybas išsiųstų į užsienį, kaltinimai pareikšti Lietuvos piliečiui Aleksandrui Šuranovui, Ukrainos piliečiams Vadymui Borsukui ir Vasilijui Kovačui, dvigubą Rusijos ir Lietuvos pilietybę turinčiam Daniilui Jenciui bei Rusijos piliečiui Eldarui Salmanovui.
Jie kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės, kurios tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, veikloje. Jų amžius siekia nuo 23 iki 69 metų.
Ketvirtadienį pirmas buvo apklaustas Latvijoje gyvenantis Aleksandras Kacersas.
Jis papasakojo, kad 2024-ųjų liepą ketino vykti į Lietuvą, kai iš Sankt Peterburgo paskambino Andrejus Baburovas ir paprašė paimti siuntinį iš autobuso Kišiniovas–Ryga. Sakė, kad siuntinyje pagalvė, ant kurios labai patogu miegoti.
Tačiau A. Kacersas esą negalėjo to padaryti, nes važiavo į Lietuvą, todėl jis paprašė sūnaus Artiomo paimti siuntinį stotyje. Jis taip ir padarė. Vėliau siuntinį perdavė tėvui. Kitą dieną, liepos 14-ąją, A. Kacersas siuntinį perdavė atvažiavusiam nepažįstamajam. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo V. Borsukas, atvažiavęs su dėde V. Kovaču.
Liudytojas sakė, kad tarnavo sovietų povandeniniame laive, buvo karininkas. A. Baburovas taip pat buvo karininkas kitame povandeniniame laive.
„Kai atsidūriau Vilniaus kalėjime, supratau, kad mane pakišo A. Baburovas“, – sakė A. Kacersas.
Jis viską prisipažino, padėjo tyrimui, todėl iš įtariamojo tapo liudytoju ir buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės.
„Aš terorizmą smerkiu, su juo reikia kovoti“, – teisme teigė A. Kacersas.
Paskui buvo apklausta A. Kacerso žmona Julija Puzirjova.
„Jį apgavo ir išnaudojo“, – apie savo vyrą kalbėjo moteris.
Apklausiama siuntų įmonės darbuotoja atpažino A. Šuranovą. Anot moters, jis išsiuntė siuntinius, kurie vėliau sukėlė gaisrus. Atsineštos dėžės turinį jis išskaidė į dvi siuntas.
Taip pat buvo apklaustas kitas siuntų bendrovės darbuotojas ir butus Vilniuje nuomojantis baltarusis. Lietuvoje daugiau nei penkerius metus gyvenančiam vyrui prireikė vertėjos pagalbos.
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