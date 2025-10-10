 Vejasi nuodėmės iš vasaros: ką šis vyras žino apie kruviną naktį prie baro?

Vilniaus apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Kaip teigiama, šių metų rugpjūčio 27 d. apie 4.30 val. Vilniuje, Totorių gatvėje, netoli baro „Misterija“, konflikto metu nepažįstamas asmuo sukėlė fizinį skausmą nukentėjusiajam, suduodamas smūgius į galvos sritį.

Asmenis, atpažinusius užfiksuotą vyrą, policija prašo apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Aistę Černiauskaitę-Šnirę, tel. +370 700 56265, el. p. [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

