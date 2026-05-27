Vilniaus centre – išpuolis prieš žinomą didžėjų: po incidento atsidūrė ligoninėje

Pasak jo, konfliktas kilo su anksčiau pažinotu žmogumi – buvusiu kolega, su kuriuo profesiniai ryšiai buvo nutraukti dar prieš kurį laiką.
„Prieš 2 metus sąmoningai nutraukiau bet kokį profesinį bendradarbiavimą su asmeniu, kuris pradėjo nesąžiningai elgtis su manimi ir mano partneriais, pirmiausia finansiniuose bei profesiniuose dalykuose“, – rašė Vladas.
Vyras nurodė, kad incidentas įvyko gegužės 23-osios naktį netoli Vilniaus Rotušės, renginio metu.
„2026–05–23 naktį prieš mane buvo įvykdytas fizinis išpuolis pačiame Vilniaus centre, prie Rotušės, per mano ir mano draugų organizuotą renginį. Jis priėjo, norėjo kalbėtis, aš atsisakiau. Ir po kelių sekundžių sekė smūgiai“, – teigė jis.
Po konflikto vyrui prireikė medikų pagalbos. Jis buvo gydomas ligoninėje, o medikai nustatė akių srities sužalojimus.
„Buvau hospitalizuotas keletą dienų, man diagnozuotas akies obuolio ir akiduobės audinių sumušimas bei commotio retinae. Visa tai yra oficialiai užfiksuota medicininiais dokumentais bei pradėta baudžiamoji byla“, – aiškino Vladas.
Po šio įvykio jis pareiškė neketinantis ateityje dirbti su jokiais projektais ar organizacijomis, kurios būtų susijusios su jį užpuolusiu asmeniu. Vis dėlto konkrečios pavardės vyras kol kas neatskleidžia.
„Kol vyksta procesas, iš manęs nebus jokio šmeižto ar emocinių kaltinimų viešai. Viskas remsis tik faktais, dokumentais ir oficialiu tyrimu. <...> Viešai aš neturiu teisės įvardyti konkretaus asmens, todėl to ir nedarysiu“, – dėstė jis.
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