Vilniaus policija ieško, kas pasinaudojo svetima banko kortele

Ikiteisminio tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas asmuo, galimai padaręs šias nusikalstamas veikas.
Asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą asmenį ar turinčius vertingos informacijos tyrimui, policija prašo susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Olga Lukjanova, tel. +370 607 12497, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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