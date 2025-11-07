 Vilniaus rajone išrankiojo BMW: nuostolis – dešimtys tūkstančių eurų

Vilniaus rajone išrankiojo BMW: nuostolis – dešimtys tūkstančių eurų

2025-11-07 09:33
BNS inf.

Vilniaus rajone, Nemėžio seniūnijoje, Daržininkų kaime, ketvirtadienį nuimta ir pavogta automobilio BMW durelės, priekinis bamperis, priekiniai žibintai, ratai, sėdynės, stabdžių sistema su suportais, vairas ir kitos dalys, penktadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Vilniaus rajone išrankiojo BMW: nuostolis – dešimtys tūkstančių eurų
Vilniaus rajone išrankiojo BMW: nuostolis – dešimtys tūkstančių eurų / Asociatyvi freepik nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų