 Vilniuje iš aukščio su įranga nukrito aukštalipis

Vilniuje iš aukščio su įranga nukrito aukštalipis

2026-05-15 16:59 klaipeda.diena.lt inf.

Penktadienio popietę Vilniuje įvyko nelaimė – su įranga iš aukščio nukrito aukštalipis.

<span>Vilniuje iš aukščio su įranga nukrito aukštalipis</span>
Vilniuje iš aukščio su įranga nukrito aukštalipis / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie įvykį sostinės Švitrigailos gatvėje buvo gautas gegužės 15 d. apie 14 val.

Iš aukščio nukritęs aukštalipis išvežtas į gydymo įstaigą.

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