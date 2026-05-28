Vilniuje autobusas pervažiavo stotelėje nukritusios senjorės koją

Autobusas pervažiavo 1948 metais gimusios moters koją. Nukentėjusioji paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniuje, Pilaitės prospekte, trečiadienį maršrutiniam autobusui „Solaris Urbino“, kurį vairavo vyras, gimęs 1975 metais, įvažiuojant į viešojo transporto sustojimo vietą, po autobuso ratu nukrito moteris, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
Autobusas pervažiavo 1948 metais gimusios moters koją. Nukentėjusioji paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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