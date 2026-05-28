 Vilniuje autobusas pervažiavo stotelėje nukritusios senjorės koją

Vilniuje autobusas pervažiavo stotelėje nukritusios senjorės koją

2026-05-28 09:42
BNS inf.

Vilniuje, Pilaitės prospekte, trečiadienį maršrutiniam autobusui „Solaris Urbino“, kurį vairavo vyras, gimęs 1975 metais, įvažiuojant į viešojo transporto sustojimo vietą, po autobuso ratu nukrito moteris, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

<span>Vilniuje autobusas pervažiavo stotelėje nukritusios senjorės koją</span>
Vilniuje autobusas pervažiavo stotelėje nukritusios senjorės koją / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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