Vilniuje – medikų brigados avarija: po smūgio nukentėjo viduje buvęs mažametis pacientas

Medikų automobilis kirto sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui, jam į šoną atsitrenkė tiesiai važiavęs ir sankryžą kirtęs degant žaliam šviesoforo signalui automobilis „Mercedes-Benz“, trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
Greitosios pagalbos automobilio vairuotojas, gimęs 1975 metais, ir „Mercedes-Benz“ vairuotojas, gimęs 1986 metais, nenukentėjo.
Tačiau nukentėjo greitosios pagalbos automobilyje vežamas 2020 metais gimęs mažametis pacientas ir paramedikas, gimęs 1981 metais. Jie pristatyti į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
