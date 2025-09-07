Vilniuje sulaikytas ugniagesys su, įtariama, narkotikais

1984 metais gimęs pareigūnas buvo sulaikytas Kalnų parke ne tarnybos metu.
Pas jį rastas ir paimtas popierinis lankstinukas su balta biria medžiaga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl disponavimo narkotikais.
Vilniuje buvo sulaikytas ugniagiasys su, įtariama, narkotikais, sekmadienį pranešė policija.
1984 metais gimęs pareigūnas buvo sulaikytas Kalnų parke ne tarnybos metu.
Pas jį rastas ir paimtas popierinis lankstinukas su balta biria medžiaga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl disponavimo narkotikais.
Naujausi komentarai