 Vilniuje sutrypta Ukrainos vėliava: policija ieško nuotraukoje užfiksuotų vyrų

Vilniuje sutrypta Ukrainos vėliava: policija ieško nuotraukoje užfiksuotų vyrų

2026-06-02 10:26 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl užsienio valstybės simbolio išniekinimo ir viešosios tvarkos pažeidimo.

<span>Vilniuje sutrypta Ukrainos vėliava: policija ieško nuotraukoje užfiksuotų vyrų</span>
Vilniuje sutrypta Ukrainos vėliava: policija ieško nuotraukoje užfiksuotų vyrų / Vilniaus apskr. VPK nuotr.

Kaip teigiama, šių metų gegužės 10 d. apie 5.30 val. Vilniuje, Pylimo gatvėje, nenustatyti asmenys išėmė Ukrainos vėliavą iš laikiklio, numetė ant šaligatvio ir ją sutrypė.

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotus vyrus, nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Angeliną Kopač, tel. Nr. +370 700 56709, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
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Vilnius
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Ruske
Lietuva Lietuviams ir jos tautinems mazumoms! Ateiviai is ukr tegu eina atgal!
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vadas
Hohliandija TURI BUTI kuo greiciau utilizuota. Mirtis fasizmui vakaru ir rytu Europoje. Slove Rusijos liaudziai.
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