 Vyro vairuojamas automobilis kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį nepilnametį

Vyro vairuojamas automobilis kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį nepilnametį

2026-06-01 10:13
Gytis Pankūnas (ELTA)

Sostinėje sekmadienį automobilis kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį vaiką, informavo policija.

<span>Vyro vairuojamas automobilis kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį nepilnametį</span>
Vyro vairuojamas automobilis kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį nepilnametį / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

Kaip pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 17.40 val. Vilniuje, Parodų gatvėje, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas vyro (gim. 1980 m.), partrenkė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją elektriniu paspirtuku važiavusį nepilnametį (gim. 2014 m.).

Nepilnametis, jam suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
avarija LT
paspirtukas
nepilnametis

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