Žiniasklaida: Vilniuje nušautas kikbokso čempionas

Kaip nurodoma portalo publikacijoje, jis 2016 m. Europos kikbokso čempionate iškovojo sidabro medalį, o 2017 m. tapo Lietuvo kikbokso čempionu.
„Delfi“ taip pat skelbė, kad minėtą vyrą nušovė anksčiau policijos pareigūnu dirbęs R. N.
Policijos duomenimis, penktadienio vakarą, apie 18.25 val., sostinėje, Savanorių prospekte, daugiabučio namo kieme konflikto metu vyriškis iš teisėtai laikomo šaunamojo ginklo šovė į vyrą, gimusį 1981 m., kuris dėl šautinės žaizdos krūtinėje įvykio vietoje mirė. Ginklas paimtas.
Kaip praneša policija, įtariamasis, gimęs 1973 m., buvo uždarytas į areštinę.
Vėliau jis išleistas į laisvę, jam skirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.
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