Klaipėdoje duris atvėrė vakcinacijos centras

Gyventojai patenkinti

„Viskas, kaip turi būti, – tvarkinga, organizuota puikiai. Per vieną pusę įėjome, pro kitą išleido“, – džiaugėsi iš vakcinacijos centro išėję klaipėdiečiai.

Iš tolo kelią rodančius didžiulius ženklus sekė pavieniai klaipėdiečiai. Nors besiskiepijančiųjų, rodos, nestigo, eilių nebuvo matyti nei pastato išorėje, nei viduje.

„Super. Vakcinacijos centras – labai geras. Erdvu, jokių eilių. Iš karto priėmė, atsakė į visus klausimus, kiek tik turėjau. Mergaitės labai gražiai dirba“, – darbuotojus gyrė Tomas.

Iki šiol buvo skiepijama mažesniuose vakcinacijos centruose, atidarytuose prie Psichikos sveikatos centro ir Klaipėdos miesto poliklinikoje.

„Man šis centras patogesnis. Daugiau erdvės. Jei atvažiuoji mašina, yra mašinų aikštelė“, – tikino ką tik pasiskiepijusi Gustė.

Kretingos gatvėje pradėjusiame veikti centre įrengta 20 skiepijimo kabinų, taip pat – didelė laukimo salė.

„Gražu, daug vietos. Žmonės nesusigrūdę, daug kabinų. Tik nuo namų labai toli – per visą miestą reikėjo važiuoti. Kadangi turiu problemų su koja, išsikviečiau taksi. Bet nieko tokio, ačiū dievui, diena graži ir nuotaika gera“, – kalbėjo Audronė.

Patogu – ne visiems

Praėjusią savaitę dar tik įrengiamą vakcinacijos centrą apžiūrėjusi premjerė Ingrida Šimonytė kėlė klausimą, ar jį miestiečiams bus patogu pasiekti.

Tačiau vakar centre dar kartą apsilankęs Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas abejojo, kad vieta galėtų atbaidyti norinčiuosius pasiskiepyti.

„Į vakcinacijos centrą nevažiuojama kasdien kaip į darbą, mokyklą ar darželį. Vykstama iš anksto numatytu laiku vieną arba du kartus per du tris mėnesius. Be to, universiteto prieigose esanti aikštelė darbo metu atvira atvykstantiesiems savo automobiliais“, – tikino meras.

Vakar kai kuriems klaipėdiečiams vis dėlto teko pasivažinėti, kol pavyko pasiskiepyti.

„Buvau atvykęs į Galinio Pylimo gatvėje esantį centrą, bet nusiuntė čia. Centras normalus, tačiau prisiregistruoti sunku. Svetainė neveikė, teko skambinti telefonu“, – guodėsi Algis.

Kretingos gatvėje įsikūręs centras pasiekiamas 9, 14, 17, 18 ir 22B maršrutų autobusais. Pastatas aiškiai pažymėtas nuorodomis ir gerai matomas iš tolo.

„Nelabai žinojome, kur tiksliai tas centras, tad atvažiavome truputį anksčiau. Bet priėmė, viskas labai patogu ir gerai“, – kalbėjo ką tik pasiskiepijusi Aldona.

Procesas įsibėgėja

Įsibėgėjus masinei vakcinacijai, naujame vakcinacijos centre per dieną tikimasi paskiepyti iki 2 tūkst. klaipėdiečių.

„Vakar buvau centre, kuris jau galutinai įrengtas ir pasiruošęs dirbti visu pajėgumu. Džiugina per trumpą laiką pritaikytos erdvės, apmąstytas srautų valdymas. Patalpos įrengtos puikiai, pagal paskutinį technikos žodį. Yra vietos ir personalui, ir savanoriams. Belieka tikėtis klaipėdiečių aktyvumo skiepijantis“, – vylėsi V.Grubliauskas.

Šiuo metu registruotis Klaipėdoje kviečiami asmenys nuo 45 m., taip pat sergantys lėtinėmis ligomis. Toliau tęsiamas ir prioritetinėms grupėms pagal profesiją priklausančių asmenų vakcinavimas – jis organizuojamas pagal įstaigų pateikiamus sąrašus.

Iki trečiadienio ryto bent viena vakcinos doze buvo paskiepyta 33,5 tūkst. klaipėdiečių. Tai yra daugiau nei 20 proc. miestiečių.