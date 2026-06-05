„Kauno dienos“ studijoje – dr. Rytis Krušinskas: metodai, padedantys išlipti iš paskolų rato

Sužinokite, kaip sukurti finansinį saugumą be varginančio savęs ribojimo ir atraskite asmeninę taisyklę, garantuojančią ramybę bei stabilumą šiandienos kainų fone.
„Kauno dienos“ studijoje – atviras ir praktiškas pokalbis su KTU finansų profesoriumi dr. R. Krušinsku apie tai, kodėl finansų valdymas dažnai sukelia emocinį stresą ir reikalauja matematinių žinių.
Diskusijoje ieškoma realių metodų, kaip neįsisukti į vartojimo paskolų ratą bei sugrąžinti kontrolės jausmą, kai sąskaitose vieni nuliai. Profesorius dalijasi įžvalgomis, kaip rasti balansą tarp griežtos disciplinos ir gyvenimo kokybės bei kurį skolų ir taupymo būdą verta pasirinkti praktikoje.
Kviečiame žiūrėti:
Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (
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