„Kauno dienos“ studijoje – dr. Auksė Domeikienė: kodėl „užėdame“ stresą?

Su A. Domeikiene kalbamės apie tai, kodėl patiriant stresą ranka tiesiasi ne link salotų, o link kaloringo maisto. Pokalbyje nagrinėjame evoliucinius smegenų mechanizmus, kurie senovėje gelbėjo gyvybę, tačiau šiandien, reaguojant į kasdienę įtampą, virsta destruktyviu emociniu alkiu.
Specialistė padeda nubrėžti ribą, kur baigiasi nekaltas noras save paguosti po sunkios dienos ir prasideda rimti sutrikimai, tokie kaip priepuolinis persivalgymas ar liguistas sveiko maisto manijos reiškinys – ortoreksija.
Taip pat analizuojame, kaip vaikystėje suformuoti elgesio šablonai gilina žmonių vidines krizes. Skiriame dėmesį ir populiariai dietų kultūrai, kuri iš tikrųjų tik įsuka užburtą streso, ribojimų ir vėlesnių lūžių ratą. Iš pokalbio sužinosite, kas yra intuityvus valgymas ir kaip vėl išmokti pasitikėti savo kūno signalais.
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