 „Kauno dienos“ studijoje – dr. Auksė Domeikienė: kodėl „užėdame“ stresą?

„Kauno dienos“ studijoje – dr. Auksė Domeikienė: kodėl „užėdame“ stresą?

Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės
2026-06-18 09:58 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi Lietuvos nutukimo asociacijos prezidentė, LSMU docentė dr. Auksė Domeikienė.

Gražvydas Mauižys ir Auksė Domeikienė
Gražvydas Mauižys ir Auksė Domeikienė / Redakcijos nuotr.

Su A. Domeikiene kalbamės apie tai, kodėl patiriant stresą ranka tiesiasi ne link salotų, o link kaloringo maisto. Pokalbyje nagrinėjame evoliucinius smegenų mechanizmus, kurie senovėje gelbėjo gyvybę, tačiau šiandien, reaguojant į kasdienę įtampą, virsta destruktyviu emociniu alkiu. 

Specialistė padeda nubrėžti ribą, kur baigiasi nekaltas noras save paguosti po sunkios dienos ir prasideda rimti sutrikimai, tokie kaip priepuolinis persivalgymas ar liguistas sveiko maisto manijos reiškinys – ortoreksija. 

Taip pat analizuojame, kaip vaikystėje suformuoti elgesio šablonai gilina žmonių vidines krizes. Skiriame dėmesį ir populiariai dietų kultūrai, kuri iš tikrųjų tik įsuka užburtą streso, ribojimų ir vėlesnių lūžių ratą. Iš pokalbio sužinosite, kas yra intuityvus valgymas ir kaip vėl išmokti pasitikėti savo kūno signalais.

Kviečiame žiūrėti:

Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 49 000 Eur.

Šiame straipsnyje:
Auksė Domeikienė
Sąmoninga bendruomenė
valgymas
maistas
Stresas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų