„Kauno dienos“ studijoje – fizikos mokslų daktaras: kodėl tikime sąmokslo teorijomis?

Pasaulį valdo driežažmogiai, mus nuodija iš lėktuvų, o Žemė iš tiesų yra plokščia? Daliai visuomenės tai kelia juoką, tačiau milijonams žmonių visame pasaulyje tai tapo neabejotina tiesa. Paradoksalu, tačiau skaitmeniniame amžiuje, kai informacija prieinama rankos paspaudimu, sąmokslo teorijos išgyvena tikrą renesansą.
Kas vyksta mūsų smegenyse, kai chaotiškame ir greitai besikeičiančiame pasaulyje pradedame ieškoti slaptų planų bei sąmokslų? Kodėl milžiniško sudėtingumo melas atrodo įtikimesnis už paprastą tiesą? Apie socialinių tinklų algoritmų spąstus ir būdus, kaip išsaugoti sveiką kritinį mąstymą, „Kauno dienos“ studijoje kalbamės su KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto docentu, fizikos mokslų daktaru Benu Gabrieliumi Urbonavičiumi.
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