 „Kauno dienos“ studijoje – fizikos mokslų daktaras: kodėl tikime sąmokslo teorijomis?

„Kauno dienos“ studijoje – fizikos mokslų daktaras: kodėl tikime sąmokslo teorijomis?

Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės
2026-09-15 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto docenas, fizikos mokslų daktaras Benas Gabrielius Urbonavičius.

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Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Benas Gabrielius Urbonavičius (dešinėje)
Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Benas Gabrielius Urbonavičius (dešinėje) / Redakcijos nuotr.

Pasaulį valdo driežažmogiai, mus nuodija iš lėktuvų, o Žemė iš tiesų yra plokščia? Daliai visuomenės tai kelia juoką, tačiau milijonams žmonių visame pasaulyje tai tapo neabejotina tiesa. Paradoksalu, tačiau skaitmeniniame amžiuje, kai informacija prieinama rankos paspaudimu, sąmokslo teorijos išgyvena tikrą renesansą. 

Kas vyksta mūsų smegenyse, kai chaotiškame ir greitai besikeičiančiame pasaulyje pradedame ieškoti slaptų planų bei sąmokslų? Kodėl milžiniško sudėtingumo melas atrodo įtikimesnis už paprastą tiesą? Apie socialinių tinklų algoritmų spąstus ir būdus, kaip išsaugoti sveiką kritinį mąstymą, „Kauno dienos“ studijoje kalbamės su KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto docentu, fizikos mokslų daktaru Benu Gabrieliumi Urbonavičiumi.

Kviečiame žiūrėti:

Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 49 000 Eur.

Šiame straipsnyje:
Benas Gabrielius Urbonavičius
sąmokslo teorijos
Kauno dienos studija
Sąmoninga bendruomenė

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