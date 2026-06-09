„Kauno dienos“ studijoje – prof. Brazaitis: kodėl esame priklausomi nuo soc. tinklų?

Kaip susigrąžinti kontrolę į savo rankas? Kasdienis begalinis naršymas telefone išbalansuoja bazinį dopamino lygį, sukurdamas cheminę priklausomybę soc. tinklams.
Šiame „Kauno dienos“ studijos pokalbyje kartu su profesoriumi M. Brazaičiu aiškinamės, kaip socialinių tinklų kūrėjai išnaudoja dopaminą – ne malonumo, o lūkesčio ir paieškos hormoną, – kad įtrauktų mus į nesibaigiančias psichologinio apdovanojimo kilpas.
Didžiausią pavojų jos kelia vaikams, kurių smegenys dar tik formuojasi. Ieškome ribos tarp mūsų laisvos valios ir neuromokslininkų suprojektuoto algoritmo, kurio kuras –stipriausiai mus „kabinantis“ pyktis bei poliarizacija. Ieškome ir realių išeičių: vertiname dopamino „detokso“ efektyvumą bei įvardijame signalus, rodančius perdegusią smegenų chemiją.
Kviečiame žiūrėti:
Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (
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