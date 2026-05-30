„Pavasaris 2026“: keramikos tendencijos

Per beveik du dešimtmečius ši paroda tapo tarptautine platforma, pristatančia naujausias keramikos meno tendencijas, aktualias idėjas ir skirtingų kultūrų menininkų kūrybos dialogus.
Kasmetė paroda suburia ryškiausius Lietuvos, Latvijos ir Estijos keramikos kūrėjus bei menininkus iš įvairių pasaulio šalių. Šiais metais ekspozicijoje savo kūrinius pristato autoriai iš Pietų Korėjos, JAV, Meksikos, Malaizijos, Izraelio, Vokietijos ir kitų šalių. Tarptautinis dalyvių spektras leidžia pažvelgti į šiuolaikinę keramiką kaip į globalų meno lauką, kuriame susitinka skirtingos kultūros, technologijos, meninės tradicijos ir individualūs kūrybiniai pasauliai.
Parodoje pristatomas itin platus šiuolaikinės keramikos spektras – nuo subtilaus porceliano iki monumentalių šamoto objektų, nuo klasikinės plastinės raiškos iki konceptualių instaliacijų ir eksperimentinių degimo technologijų. Keramika čia suvokiama ne tik kaip taikomasis menas, bet ir kaip šiuolaikinio meno kalba, reflektuojanti žmogaus būties trapumą, socialines įtampas ir civilizacijos ateities klausimus.
Šių metų parodos vizualinį identitetą kūrė architektė Kristina Ancutaitė. Ekspozicijoje dominuoja linijinė geltona spalva, suteikianti lengvumo ir simboliškai siejanti parodą su pavasariu, šviesa ir atsinaujinimu.
Ekspozicijoje pristatomi skirtingų kartų menininkų darbai, išsiskiriantys originalia raiška ir kūrybos drąsa. Kūriniai kalba apie žmogaus santykį su gamta, istorija, ekologija, kultūros ir natūros priešpriešą, asmenybės vietą nuolat kintančiame pasaulyje. Vieni darbai persmelkti dramatizmo, kiti – ironijos ar poetinės nuojautos.
Keramikos medžiaga parodoje dalyvaujantiems autoriams tampa ne tik forma, bet ir emocine bei filosofine metafora. Svarbi „Pavasario“ idėja – kūrybos laisvė. Parodoje nenurodoma konkreti tema ar stilistiniai rėmai, todėl menininkai kviečiami kalbėti savita kalba ir pristatyti tai, kas jiems aktualiausia. Taip išlaikomas autentiškas kūrėjų balsas ir skatinama meninė įvairovė.
Šia paroda taip pat siekiama pristatyti naujausias keramikos tendencijas Baltijos šalyse, skatinti jaunų kūrėjų įsitraukimą ir suteikti galimybę dalyvauti tarptautinėje ekspozicijoje. Daugeliui jaunų menininkų „Pavasaris“ tampa svarbiu kūrybinės karjeros etapu – dalis jų vėliau įsilieja į Lietuvos dailininkų sąjungą, dalyvauja tarptautinėse parodose ir pelno apdovanojimus. Nuo 2015 m. paroda yra konkursinė – jos metu išrenkami geriausi kūriniai ir autoriai, kuriems įteikiami diplomai. Tai stiprina profesinį dialogą tarp skirtingų kartų ir šalių keramikų.
Parodos istorija prasidėjo 2007 m. Kaune, tuomečiame Keramikos muziejuje rotušėje, kuris 2016 m. buvo uždarytas. Nuo to laiko „Pavasaris“ kasmet keliauja per skirtingas erdves, tęsiant keramikos meno sklaidą. Projekto kuratorius ir idėjos autorius – Juris Bergins, projekto vadovė (tuo metu Keramikos sekcijos pirmininkė) – Živilė Bardzilauskaitė-Bergins. Nuo 35 dalyvių pirmojoje parodoje renginys išaugo iki beveik 100 autorių iš viso pasaulio. Svarbi parodos dalis – nuoseklus dokumentavimas: po kiekvienos parodos leidžiami katalogai, saugantys šiuolaikinės keramikos istoriją ir kaupiami bibliotekose kaip kultūros archyvas.
„Pavasaris 2026“ kviečia lankytojus į gyvą dialogą apie meną, žmogų ir pasaulį, kuriame susitinka tradicija ir eksperimentas, lokali patirtis ir globalios idėjos.
Kas? TARPTAUTINĖ ŠIUOLAIKINĖS KERAMIKOS PARODA „PAVASARIS 2026“.
Kur? Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus galerijoje „Drobė“ (Drobės g. 62-308).
Kada? Veikia iki birželio 6 d.
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