Valstybės radiofono programa

Pirmųjų Kauno radijo transliacijų programą 1926 m. vasarą sudarė žinių pranešimai, pokalbiai su visuomenės veikėjais ir orų prognozės. Transliacijų trukmė tebuvo 1,5–4 valandos per parą. Turinio kokybei nepadėjo ir ribotos techninės galimybės – radijo studijos funkciją atliko iš Kauno centrinio pašto atvežta telefono būdelė, talpinusi tris žmones. Todėl iš pradžių direktoriaus Alfonso Jurskio iniciatyva buvo modernizuota radijo studija, vėliau įkurta radijo taryba. Kuriant radijo programas, dažniausiai be jokio atlygio, prisijungė garsūs tarpukario žmonės.
Radijo populiarumas buvo suprastas labai greitai, todėl tarpukario intelektualai ir politikai siekė jį išnaudoti visuomenės švietimui ir auklėjimui. Pradėtos rengti teminės radijo laidos („Vaikų valandėlė“, „Vilniaus valanda“, „Šaulių valanda“, „Šeimininkių valanda“) įvairioms socialinėms grupėms – ūkininkams, vaikams, policijai, kariuomenei, šauliams, skautams ir kitiems. Jas papildė literatūros vakarai, sporto transliacijos, šv. Mišios, spaudos apžvalgos ir, žinoma, meninė-pramoginė programa, kuri, įsitraukiant vis daugiau menininkų, palaipsniui sudarė pusę visų transliacijų.
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