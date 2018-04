Erelių kelionė – lyg ant delno

Kiekvienam iš trijulės buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Idėja įgyvendinti tokį projektą kilo viešosios įstaigos "Gamtosaugos projektų vystymo fondo" ornitologams.

"Siųstuvus nusprendėme pritaisyti mažojo rėksnio erelių šeimai – patinui Kaunui, patelei Metidai ir didžiojo bei mažojo erelio rėksnio hibridui Nemunui. Vieną GPS siųstuvą pritvirtinome jūriniam ereliui, sugautam Mingės kaimo miške, Šilutės rajone. Šiam ereliui ambasadoriaus vardas netiktų, nes tie paukščiai yra sėslūs. O mažieji ereliai skrenda net iki Pietų Afrikos", – pasakojo ornitologas Saulius Rumbutis.

Antradienį pirmasis Lietuvos sieną kirto patinas Kaunas. Įveikęs kone 10 tūkst. kilometrų paukštis parskrido iš žiemojimo vietų, kur prabuvo 7 mėn.

Patelė Metida pastarąjį kartą fiksuota ties šiaurine Etiopijos dalimi, o hibridas Nemunas kol kas yra ne ryšio zonoje.

"Mažieji ereliai rėksniai minta kaip ir kiti plėšrūnai, pavyzdžiui, suopiai, tačiau kažkodėl jie skrenda žiemoti į Afriką. Manoma, kad jie seka skėrių būrius, kurie yra puikus baltymų šaltinis", – stebėjosi S.Rumbutis.

Ornitologų nuostabą sukėlė didžiojo ir mažojo erelio rėksnio hibridų kelionių maršrutai.

"GPS siųstuvus turi trys didžiojo ir mažojo erelio hibridai. Vienas šių pasuko didžiojo erelio rėksnio keliu, kitas – mažojo. Pirmasis judėjo per Vakarų Europą Gibraltaro link, į Ispaniją. O mažojo erelio maršrutai driekiasi per Baltarusiją, Ukrainą, iki Afrikos. Vienas hibridas vienais metais skrido mažojo erelio rėksnio keliu, kitais metais – didžiojo. O štai Nemunas iš pradžių skrido per Lenkiją ir Vokietiją, vėliau ėmė blaškytis ir pasirinko mažojo erelio kelią", – pasakojo S.Rumbutis.

Pirmos į žiemojimo vietas išskrenda mažojo erelio rėksnio patelės. Tačiau praėjusį rudenį pirmasis į Afriką patraukė patinas Kaunas. Patelė liko su jaunikliu ir išskrido vėliau.

"Patinas su patele kažkur Afrikoje vos nesusitiko savo klajonėse. Ir vienas ir kitas buvo toje pačioje vietoje, tik juos skyrė kelių valandų laikotarpis. O jie juk nežinojo, kur kuris yra", – patikino S.Rumbutis.

Patelė Metida naujuosius metus sutiko Zimbabvėje, Kaunas gruodžio 19 d. skraidė Zambijoje, buvo ir į Botsvaną nulėkęs, po to grįžo į Zimbabvę, ten paklajojęs parskrido į Zambiją.