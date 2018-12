Renginiai pagal Zodiako ženklą: kas kam patinka?

AVINAS

Ugningas, judrus, impulsyvus ir ryžtingas. Po šiuo ženklu gimusiems asmenims patiks renginiai, kuriuose daug veiksmo, kvepia nuotykiu ir avantiūra, netrūksta įtampos ir greičio. Pavyzdžiui, pirmą kartą Lietuvoje rodomas septynių geriausių pasaulio magų šou „The Illusionists: Direct From Broadway“ ar pasaulį pakerėjęs Brodvėjaus miuziklas „Čikaga“.

JAUTIS

Šio ženklo atstovai mėgsta pastovumą, jiems svarbus saugumas, jie jausmingi ir išdidūs. Jiems patinka viskas, kas susiję su istorija ir tikrais faktais, tačiau jie mėgsta ir kriminalus. Jie bus patenkinti dovanų gavę bilietą į istoriniais įvykiais paremtą spektaklį, miuziklą ar net nostalgiją keliantį koncertą. Rusišką muziką mėgstantys jaučiai apsidžiaugs po eglute radę bilietą į vieno populiariausių Rusijos dainininkų G. Lepso koncertą. Jiems patiks apsilankyti S. Dariaus bei S. Girėno drąsą atskleidžiančiame miuzikle „Lituanica“ ar O. Koršunovo režisuotame spektaklyje „Tartiufas“.

DVYNIAI

Tai labai komunikabilus, socialus, pozityvus ir linksmas ženklas, tad jam ypač patiks renginiai, į kurių siužetą įtraukiamas žiūrovas, renginiai, kuriuose pučia permainų vėjai. Be to, šio Zodiako ženklo atstovai dievina nestandartinius, nekomercinius renginius. Kvieskite dvynius į šokio festivalį „Naujasis Baltijos šokis“ ar elektroninės muzikos virtuozų „Beissoul & Einius“ koncertą.

VĖŽYS

Bene pats jausmingiausias ženklas, todėl jam patiks viskas, kas alsuoja romantika ir kalba apie jausmus: nesvarbu, ar tai romantinė drama, ar baladžių vakaras. Jei dar pavyks ir ašarą išspausti, vėžys bus įsitikinęs, kad tai pats geriausias vakaras. Vėžiui įtiksite padovanoję bilietą į jausmingosios Jazzu koncertinio turo „Welcome“ pasirodymą ar melodraminę operą „Paryžiaus katedra“.

LIŪTAS

Didingas, ambicingas ir impozantiškas – toks yra liūtas. Šio ženklo atstovams patiks renginiai, kuriuose gausu specialiųjų efektų ir kurie kvepia fantastika. Rinkitės populiariosios kultūros renginį „Comic Con Baltics“, kur netrūksta nei fantastikos, nei anapusinio pasaulio, nei, žinoma, efektų. Muziką mėgstančiam liūtui patiks apsilankymas muzikinio projekto „X faktorius“ superfinale ar visai šeimai skirtame spektaklyje „Žvaigždžių opera“.

MERGELĖ

Tai dar vieni apie tikrus įvykius pasakojančių renginių mėgėjai, tačiau tai moteriškas ir jautrus ženklas, tad šio ženklo atstovas mieliau rinksis istorinių asmenybių meilės istoriją, o ne karo žiaurumus. Su dideliu malonumu mergelė stebės V. Ganelino spektaklį „Velnio nuotaka“ ar operą „Geros dienos!“.

SVARSTYKLĖS

Geriausiai šio ženklo atstovus apibūdina žodžiai „Aš svarstau“. Tai galioja ir renkantis renginį – svarstyklėms apsispręsti sudėtinga, tad juos galima pamatyti labai skirtinguose renginiuose. Viskas priklauso nuo tos dienos nuotaikos. Visgi, reikėtų nepamiršti, kad svarstyklės – meniškos sielos intelektualai. Sužavėkite juos bilietu į A. Mamontovo koncertą ar pagal A. Čechovo dramą pastatytu spektakliu „Trys seserys“.

SKORPIONAS

Dievina viską, kas kelia kraupiausius jausmus, įtampą ir sužadina aštriausias fantazijas. Paslaptis – jų burtažodis. Tad jam tikrai patiks įtampos ir kovos kupinas tarptautinis turnyras „Bushido KOK 2019“ ar legendinio M. Teodorakio baletas „Graikas Zorba“ bei garsieji „Boni ir Klaidas“.

ŠAULYS

Laisvę dievinantys smalsieji šauliai mėgsta gerai praleisti laiką, todėl juos reikėtų kviesti į renginį, kuriame nereikės laužyti galvos bandant įminti metaforų. Tiks viskas, kur tvyro gera nuotaika ir neblėsta energija. Be to, tai pats sportiškiausias Zodiako ženklas, tad jį nudžiuginsite bilietu į mėgstamos krepšinio komandos rungtynes. Šauliui taip pat patiks humoro šou/spektaklis „Buvusių moterų reikalai 3“, jis puikiai jausis ir Karklės muzikos festivalyje.

OŽIARAGIS

Šio ženklo atstovai – mylintys ir jautrūs, tad jiems patiks bet koks romantika alsuojantis renginys su laiminga pabaiga. Be to, ožiaragiai mėgsta įsitraukti į procesą, tad jiems patiks renginiai, turintys tęsinį. Pasiūlykite jam apsilankyti jubiliejiniame Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro gimtadienio ar ukrainiečio O. Vynnyko koncerte, išvysti P. Čaikovskio operą „Pikų dama“.

VANDENIS

Šio ženklo atstovai – ryškios asmenybės, tad to jie tikisi ir iš pramogų. Jiems patinka įtemptas siužetas, paslėptos detalės ir nutylėjimai. Jiems patinka pasukti galvą ir išsiaiškinti kūrėjų užmojus. Neprašausite, jei įteiksite jam bilietus į V. Bareikio režisuotą spektaklį „Hamletas“ ar G. Puccinio operą „Bohema“.

ŽUVYS

Tai dvasingas ir jautrus ženklas, nevengiantis idealizuoti pasaulio. Tad jam patiks renginiai, kuriuos geriausiai apibūdina vienas žodis – gražu. Bet kurią žuvį po kojomis parklupdysite, jei įteiksite jai bilietą į magišką „Cirque du Soleil“ šou „Toruk – the First Flight“. Šio ženklo atstovai bus laimingi apsilankę ir „Lemon Joy“ koncerte, o jei jie turi vaikų, pakvieskite visą šeimą į „Disney On Ice“ šou „Stebuklinga pasaka“. Geriausios ir gražiausios emocijos garantuotos.