Kaune lankysis vienas svarbiausių Rusijos saugumo ekspertų iš D. Britanijos

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) kvietimu Lietuvoje svečias aptars ryšius tarp nusikalstamumo ir V. Putino administracijos.

Didžiąją Lietuvos kaimynę M. Galeotti tyrinėja jau tris dešimtmečius, nuo pat Sovietų Sąjungos griūties. Šiuo metu jis yra Prahos Tarptautinių santykių instituto nereziduojantis mokslo darbuotojas. Paskutiniai eksperto projektai yra skirti hibridiniam (politiniam) karui bei Rusijos „šnipokratijai“ (šalies valdymui per žvalgybą, angl. spookocracy). Naujausia mokslininko knyga „Vory – Rusijos supermafija“ (Jeilio universiteto leidykla, 2018 m.) pasakoja apie tai, kaip sovietmečio laikų banditai V. Putino eroje ėmė dirbti petys į petį su Kremliumi.

„Kažkurią akimirką, ateinant XXI amžiui, valstybę kūrę vagys ir kriminalizuoti valstybininkai susitiko pusiaukelėje. Valdant V. Putinui, tikroji valiuta yra ne rublis, o politinė galia“, – knygoje rašo ekspertas. Tai yra pirmas leidinys anglų kalba, kuriame aptariami žmonės, iškilę iš gulagų (Sovietų Sąjungos priverstinio darbo stovyklų tinklo) ir tapę Rusijoje baimę keliančia nusikaltėlių kasta – vory v zakone (rus. įteisinti vagys).

Vory, arba Rusijos mafija, atsirado XX a. pradžioje, daugiausia gulaguose, kur jie išvystė savo unikalią bendruomenę – skiriamąsias tatuiruotes, „vagių įstatymus“, griežtą sistemą, kuri draudė bet kokį mokamą darbą ir bendradarbiavimą su teisėsauga ar valdžia. Remdamasis savo paties tyrimais, vykdytais Rusijoje per pastaruosius du dešimtmečius, M. Galeotti knygoje atskleidžia vory kelią iki valdžios – nuo pat pirmųjų žingsnių iki prisitaikymo prie šiuolaikinėje Rusijoje klestinčios oligarchijos.

Keimbridžo universitete studijas baigęs M. Galeotti dirba Prahos Tarptautinių santykių institute, šiemet jis pradės dirbti ir ES vykdomoje „Jean Monnet“ profesūros programoje Europos universitetiniame institute (Italija). Praeityje jis yra profesoriavęs Niujorko, Niuarko (JAV), Kilio (D. Britanija) universitetuose.

M. Galeotti vieša paskaita „Vory“: sąryšiai tarp nusikalstamumo ir V. Putino administracijos“ („The Vory“: the inter-linkage between criminality and the Putin administration“) vyks sausio 21 d., pirmadienį, 17 val., Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25). Paskaitą organizuoja VDU Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centras ir Prezidento V. Adamkaus biblioteka-muziejus.