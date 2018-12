Iš troleibuso išlaipinta kaunietė: eismo organizavimas prie Klinikų – baisus

Moteris pasakoja, kad tapo keistokos situacijos liudininke. Autobusas prie centrinės Klinikų žiedinės sankryžos suko link sustojimo. Per langą ji pamatė krentantį žmogų. Tuo metu ji teigia nesupratusi, kas atsitiko, bet vaizdelis, pasak pašnekovės, buvo ne iš smagiųjų – vyras krito, kaip sakoma, veidu į asfaltą.

„Tik sustojus autobusui, stotelėje laukusios moterys ėmė barti vairuotoją, kad jis važiuodamas partrenkė žmogų. Moterys šaukė, kad vairuotojas suskubtų aiškintis, esą sukdamas šoninio vaizdo veidrodėliu kliudė pilietį. Tuo tarpu vairuotojas tikino nieko nematęs. Tada prisiminiau ne kartą pastebėjusi, kad eismas prie Klinikų – daugiau nei baisus“, – nutikimo aplinkybes detalizuoja įvykių sūkuryje buvusi kaunietė.

Po kelių akimirkų, moters žodžiais kalbant, vairuotojas pareiškė: „Visi išlipkite, toliau nevažiuosiu. Sako, kad partrenkiau žmogų, todėl kviečiame policiją“.

Skaitytoja teigia, kad griuvusį žmogelį vairuotojas parsivedė į autobusą, tačiau po kelių minučių vyras išsikrapštė laisvėn bambėdamas: „O tai kur man eiti? Ant šaligatvio stovi kioskai, tai ir einu gatve“. Vyras nuėjo Klinikų link. Tikėtina, nebuvo sužeistas.

„Išlaipinti keleiviai liko stovėti lietuje, o vairuotojas, įjungęs autobuso avarinius žibintus, kažkuo užsiėmė, galimai laukė policijos. Stovėjau kartu su kitais taip ir nepasiekusi kelionės tikslo. Žiūrėjau į tolstantį vyrą ir galvojau, kad jis visiškai teisus“, – prisimena moteris.

Prie Klinikų žiedo yra du sustojimai. Viename dažniau stoja troleibusai, kitame – autobusai. Nuo vieno sustojimo pasiekti kitą įmanoma tik važiuojamąją dalimi, nes iš ties ant šaligatvio stovi kioskai.

Kaunietė tikina, kad po šio incidento jai kilo keli klausimai: ar vairuotojas neturėjo informuoti keleivių, kokiomis važiavimo lengvatomis tokiu atveju, kai autobusui tenka nutraukti maršrutą, gali naudotis išlaipintieji? Ar teisingai organizuotas eismas prie Kauno klinikų? Čia pėstiesiems tikrai tenka pėdinti važiuojamąja dalimi, nes šaligatvis atiduotas smulkiajam verslui.

Susigrąžinti pinigus – galima

Portalas kauno.diena.lt paprašė situaciją pakomentuoti bendrovės „Kauno autobusai“.

Bendrovės atstovė spaudai Ramunės Tarandė patvirtino, kad, kviesdamas policiją, vairuotojas pasielgė teisingai. Esą pasitaiko, kai praktiškai nenukentėję keleiviai pasiskųsti sugalvoja po kelių dienų. Tada kyla problemų aiškinantis situaciją.

Atstovė priminė, kad taisyklėse numatyta, jog keleivis gali susigrąžinti pinigus jei įsigijo vienkartinį bilietą autobuse. Tereikia kreiptis į bendrovę ir euras sugrįš kaip išėjęs.

R.Tarandė garantavo, kad nuolat važinėjantys autobusu ar troleibusu su elektroniniais bilietais puikiai žino, kad jei per pusvalandį įlipi į kitą viešojo transporto priemonę, kelionė papildomai nekainuoja, nors priglausti elektroninį bilietą vis tiek turi.

Ar tikrai visi žino šią galiojančią tvarką? – pasiteiravome.

„Kauno autobusų“ atstovė ramino, kad žino ir, kad vairuotojui neprivalu kiekvieną kartą išlaipinamiems keleiviams priminti kaip veikia Kauno viešojo transporto sistema.

Tereikia tikėtis, kad turistams maršrutas į Klinikas neaktualus, o ne Kauno gyventojai važiuoja tik iki Klinikų.

Planuose – sankryžos rekonstrukcija

Tuo tarpu Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras prisipažino nesvarstęs, kiek saugu pėstiesiems prie Kauno klinikų.

„Būtinai apsvarstysime. Nebuvome susidūrę su tokia problema“, – pripažino vedėjas. Tačiau taip pat patikino, kad kitų metų planuose yra Klinikų žiedo rekonstrukcijos projektas. Vedėjas neslėpė ir to, kad ši žiedinė sankryža kelia rūpesčių. Jis yra nepatogus. Be to, susimaišo ir skirtingomis kryptimis važiuojantis transportas.

„Rekonstrukcijos planuose – aiškiai išdėstyti viešojo transporto sustojimus. Viename stotų viena kryptimi važiuojantis transportas, kitas sustojimas būtų skirtas kita kryptimi važiuojantiems autobusams ir troleibusams“, – vardijo savivaldybės atstovas.