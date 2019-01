Kauno gatvės – sunkiai pravažiuojamos: dėl gausaus snygio pasipylė avarijos

Penktadienį Kaune snigti pradėjo apie 14 val. ir snigo apie pusantros valandos. Aprimus snygiui, dalis kauniečių lengviau atsipūtė, mat tikėjosi, kad namus pasieks lengviau, kol dar nėra pridrėbta sniego, tačiau apie 16 val. vėl pradėjo snigti. Kai kurie sinoptikai prognozuoja, kad gan gausiai snigs iki paryčių.

Sniegas jau spėjo apsunkinti ir eismo sąlygas. Vakarinis pikas, tikėtina, kad nusidrieks ilgiau, nei įprasta, nes vairuotojai per sniegą slysta gatvėse, sunkiau pajuda iš vietos. Dėl iškritusių kritulių galimas ir viešojo transporto vėlavimas, nes autobusai dėl snygio taip pat lėčiau važiuoja. Be to, taip gausiai sningant, gali būti, kad atsiras viešajam transportui neįveikiamų įkalnių, tad keleiviai taip pat turi apsišarvuoti kantrybe.

„Kauno švaros“ Miesto valymo ir atliekų tvarkymo direktorius Darius Stasikonis portalui kauno.diena.lt sakė, kad mieste šiuo metu nesustodami gatves valo ir druska barsto dvylika barstytuvų. Kaip įprasta, pirmiau valomos didesnės gatvės, kur važiuoja daugiau viešojo transporto, vėliau kelininkai užsuka ir į mažesnes gatveles. Stebint orų prognozes galima spėti, kad kelininkams taip pat teks nesustojant darbuotis dar eilę valandų ir vaduoti Kauno gatves iš sniego gniaužtų.

Portalas jau rašė ir apie eismo įvykį, į kurį papuolė kelininkų transportas. Jo metu kliudytas BMW automobilis.

Kauno policijos budėtojas informavo, kad prasidėjus snygiui, yra gauta pranešimų apie techninius įvykius, tačiau sužalotų žmoni nėra. Portalo žiniomis, kelyje Mastaičiai-Pažėrai nuo kelio nuvažiavęs vilkikas.

Dėl eismo sąlygų sulėtėjęs eismas važiuojant link Amalių pervažos, Išoruose – du automobiliai nulėkė nuo kelio. Vairuotojai praneša, kad važiuojantys link „Megos“ turėtų būti atidesni. Čia kelias – tikras ledas.

Pareigūnai primena, siekiant išvengti avarijų slidžiame kelyje, reikia laikytis saugaus atstumo ir pasirinkti ne leistiną, o saugų greitį.