NIKO drebins koncertų salės sienas

S.Reichas – „vienas iš nedaugelio kompozitorių, neabejotinai pakeitusių muzikos istoriją“ („The Guardian“). Jis yra vienas žymiausių ir inovatyviausių šiuolaikinių amerikiečių muzikos kūrėjų, o jo vardas jau yra tapęs minimalizmo krypties sinonimu.

„Radio Rewrite“ – tai žymiosios britų roko grupės „Radiohead“ dainų „Jigsaw Falling into Place“ ir „Everything in Its Right Place“ įkvėpta kompozicija. Prieš nuskambant kūriniui klausytojai turės galimybę išgirsti dvi originalias NIKO meno vadovo, kompozitoriaus Gedimino Gelgoto aranžuotas „Radiohead“ dainas, kurios padės publikai pasinerti į koncerto atmosferą bei atpažinti roko grupės dainų melodijas S.Reicho kūrinyje.

Koncerte taip pat skambės ir afrikietiškų ritmų įkvėpta S.Reicho „Clapping Music“. Jos autorius teigė visada norėjęs sukurti kūrinį, „kuriam atlikti nereikia jokio kito instrumento, tik savo kūno“. „Clapping Music“ atliekamas plojant ritmą, kuris pamažu keičiasi kanono principu ir taip tarsi panardina publiką į transo būseną. „Šis kūrinys yra griežtas, klasikinis, tačiau kartu toks paprastas, kad jį atlikti gali bet kas“, – yra sakęs S.Reichas.

G.Gelgotas įkūrė NIKO 2006 m. Jau daugiau kaip dešimtmetį šis kolektyvas yra neatsiejama Lietuvos muzikinio gyvenimo dalis, dažnai koncertuoja ir užsienyje. NIKO – tai styginių instrumentų grupė, žinoma dėl savo patrauklių ir originalių pasirodymų, atliekanti progresyviąją klasikinę muziką mintinai, integruojanti į savo pasirodymus aukščiausio lygio styginių instrumentų meistriškumą bei minimalistinius vizualinius scenos efektus.

Užsienio kritikų vadinamas „roko muzikos žvaigždžių atitikmeniu klasikinėje scenoje“, NIKO pasirodo ne tik pagrindinėse Lietuvos ir užsienio filharmonijose ar šiuolaikinio meno centruose, bet ir netradicinėse erdvėse. Aktyvi koncertinė orkestro geografija aprėpia Europą, Aziją ir Šiaurės Ameriką.

„Radiohead Rewrite“ programą atliks unikalios sudėties ansamblis: tai NIKO artistai Augusta Jusionytė, Dalia Simaškaitė, Julija Ivanovaitė (smuikai), Deividas Dumčius (violončelė), Vincas Bačius (bosinė gitara), kviestiniai atlikėjai Vitalija Raškevičiūtė-Gelgotė (altas), Valentinas Gelgotas (fleita), Džiugas Daugirda (mušamieji), Paulius Anderssonas (fortepijonas) ir svečias iš Švedijos Peras Lundbergas (fortepijonas). Diriguos G.Gelgotas.