Pristatyta žurnalistės knyga „Kalėdinė uosto istorija. Laivas paplūdimyje“

Lygiai prieš metus, per Kūčias, prie Klaipėdos krantų, visai šalia paplūdimio, per audrą į smėlį įklimpo didelis laivas. Per keturias šventės dienas milžiniškomis pastangomis jį pavyko nutempti nuo seklumos.

Ši dramatiška istorija tapo žurnalistės Ramunės Bandzienės pirmosios vaikiškos knygelės pagrindu. Kalėdinio kūrinio pristatymas sulaukė didelio susidomėjimo.

Juolab vaikiška knyga jūrine tematika leidyboje – retenybė. Į smėlį įklimpusio laivo istorija tapo idealiu kalėdiniu pasakojimu, persmelktu klaipėdietiška dvasia.

Labai spalvingos, puikiai iliustruotos knygos sutiktuvės maloniai nustebino leidinio autorę R.Bandzienę, kuri nuoširdžiai džiaugėsi, kad, regis, toks ne itin reikšmingas įvykis sulaukė šitokio klaipėdiečių dėmesio.

"Tikrai nesitikėjau, kad tiek žmonių ateis į pristatymą. Labai smagu, kad atėjo ir vaikai – šios knygelės bendraautoriai. Labai sujaudino vienos mergytės pasakyti žodžiai, jos piešinys taip pat yra šioje knygoje. Ji pasakė, kad yra antrokė, bet tą knygelę skaitys pati, vėliau skaitys savo vaikams, o jos vaikai – anūkams", – kalbėjo R.Bandzienė.

Graži kalėdinė istorija – nekomercinis projektas, knygelės padovanotos visiems Klaipėdos ir Palangos vaikams – jos padalytos mokyklų, miesto ir apskrities bibliotekoms.