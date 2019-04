Daugėja nerimo dėl uosto ateities

Dalis klaipėdiečių gina A.Vaitkų

Nors nuo buvusio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vadovo Arvydo Vaitkaus atleidimo praėjo jau dvi savaitės, bet taip ir nebuvo tinkamai paaiškinta, o už ką jis atleistas.

Jį atleidęs susisiekimo ministras Rokas Masiulis teigė su A.Vaitkumi kalbėjęs ir jam sakęs:

„Arvydai, dalyvauti rinkimuose tikrai galima, tai yra normalu, bet su prižiūrimaisiais? Čia ta pati situacija, jeigu aš eičiau su kelininkais, kaip tada manimi pasitikėtų žmonės, kad aš juos sėkmingai prižiūriu“.

Nuomonės dėl A.Vaitkaus atleidimo pasiskirstė į kelias grupes. Vieni nieko nežinodami viešoje erdvėje aiškino, kad neva jis atleistas todėl, kad padaręs nusižengimus. Nors kokie nors konkretūs nusižengimai taip ir neįvardinti. Pats A.Vaitkus teigė, kad jis nėra nieko neleistino nepadaręs.

Dėl atleidimo jis žadėjo kreiptis į teismą. Terminas tą padaryti yra iki šio mėnesio 25 dienos.

A.Vaitkus teigė, kad teisme jam svarbiausia yra teisme apginti savo reputaciją.

Dalis žmonių ir be jokio teismo tiki, kad A.Vaitkus atleistas neteisingai. Kai kurie netgi ėmėsi jį ginti - surengė nedidelę protesto akciją prie Uosto direkcijos, kai į ją atvyko susisiekimo viceministras Paulius Martinkus. Piketuotojai laikė plakatus su užrašais: „Už puikius rezultatus - lauk iš darbo“, „Lietuva teisinė valstybė - ar tikrai???“, „Ministre, kokį teisės aktą pažeidė Arvydas Vaitkus?“

Praėjusią savaitę viešą kreipimąsi išplatino ir Klaipėdos jūrinių visuomeninių organizacijų vadovai siųsdami jį šalies Prezidentei, Seimo Pirmininkui, Premjerui, susisiekimo ministrui bei Lietuvos radijo ir televizijos valdybos pirmininkui.

Sieja net su E.Gentvilo byla

Dvejonės dėl A.Vaitkaus atleidimo kamavo ne tik klaipėdiečius, bet ir Seimo narius.

Petras Gražulis viename iš posėdžių Susisiekimo ministro R.Masiulio tiesiai paklausė:

„Mi­nist­re, gir­dė­jau to­kias pri­va­čias kal­bas, kad ger­bia­mas uos­to di­rek­to­rius A.Vait­kus yra at­leis­tas dėl to, kad jūs at­seit jo pra­šė­te, kad at­si­im­tų ieš­ki­nį prieš Li­be­ra­lų par­ti­jos bu­vu­sį pir­mi­nin­ką E. Gent­vi­lą, o jis to da­ry­ti ne­su­ti­ko, jūs ra­do­te pro­gą ir dėl to at­sta­ty­di­no­te, o jū­sų nau­jai pa­skir­tas va­do­vas grei­čiau­siai tą ieš­ki­nį ar­ba pa­ko­re­guos, ar­ba at­si­ims. Kiek ši­to­se ne­ofi­cia­lio­se kal­bo­se yra tie­sos?“.

R.Masiulis atsakė, kad gandas, kurį girdėjęs P.Gražulis esantis neteisingas.

Bet tų gandų dėl A.Vaitkaus atleidimo ir tolesnio jo likimo sklando ir dar daugiau.

„Ministras gana keistai politikuoja, greičiausiai kažkokį keistą nurodymą gavo. Direktorius apdovanojamas, o po kelių valandų atleidžiamas. Veiksmai nelogiški absoliučiai“, - vienoje iš radijo laidų teigė buvęs premjeras Gediminas Kirkilas. Jo nuomone, tokio lygio vadovo, kaip Uosto direktorius, klausimas turėjo būti aptariamas ir Vyriausybėje, ko nebuvo padaryta. Pati atleidimo procedūra kažkokia „prisvilusi“, nes žadėjęs remtis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išvadomis, R.Masiulis A.Vaitkų atleido jų nesulaukęs.

Praėjusią savaitę jau vyko Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos posėdis. A.Vaitkus teigė sulaukęs tik vienos pastabos, kad 2013 m. pradėjęs dirbti Uosto direkcijos vadovu apie tai deklaravo tik 2016 m. Bet tai niekaip nesusiję su jo reikalais 2019 metais.

Sklando ne tik gandai, bet ir nuomonės, kad susisiekimo ministras R.Masiulis atleisdamas A.Vaitkų pademonstravo dvigubus standartus.

Atleido A.Vaitkų už ateityje galimą interesų konfliktą, tačiau pats yra interesų konflikto rate. Kas, kad jis nusišalina nuo sprendimų dėl mobiliųjų ryšių rinkos reguliavimo, kur apie 40 proc. rinkos turi bendrovė, kuriai vadovauja jo brolis. Sprendimus vistiek priima Susisiekimo ministerija. Kas žino, ar nėra užkulisinės įtakos?

Manoma, kad A.Vaitkaus reikalą buvo galima sureguliuoti paprastai - dėl tų uosto bendrovių, kurių vadovai su A.Vaitkumi išrinkti į Klaipėdos tarybą, įvesti tvirtinimo sistemą įtraukiant valdybos pirmininką ar uostą kuruojantį viceministrą. Jei jau R.Masiulis atleido A.Vaitkų už menamą interesų konfliktą ir, kaip demonstruoja, yra labai teisingas, privalėtų ir pats atsistatydinti taip Lietuvos žmonėms ne žodžiais, o tikru poelgiu parodydamas, kad yra vakarietiškas vadovas.

Kritika ir Vilniuje, ir Klaipėdoje

Išryškėjo ir kita tendencija. Visuomenė sužinojo, kad profesionaliu ministru įvardinto R.Masiulio vadovaujamoje Susisiekimo ministerijoje yra daug sunkiai judančių reikalų - įstrigęs žvyrkelių asfaltavimas, su pašto veikla susijusios, kelių ir geležinkelių tvarkymo problemos.

Ministras sulaukė griežtos Seimo narės Aušros Maldeikienės kritikos straipsnyje „Kam atstovauja Rokas Masiulis Lietuvai ar „Linavai“? dėl vadinamo mobilumo paketo, kuris ateityje žlugdys Lietuvos automobilių vežėjus.

Dėl kelių tvarkymo, geležinkelių infrastruktūros būklės, traukinių eismo saugos sistemų pertvarkymo, Lietuvos pašto, Registrų centro veiklos ministrą R.Masiulį kritikavo ir buvęs premjeras Algirdas Butkevičius.

Susisiekimo ministerijos užkurtomis reformomis nepatenkinta ir Lietuvos jūrinė bendruomenė. Per trumpą laiką buvo sudraskyta Lietuvos saugios laivybos administravimo sistema, kuri buvo įjungta į bendrą Lietuvos kelių priežiūros sistemą. Kartais sunkiai suvokiama iš viso kas vyksta. Jūrininkai sukilo ir netgi ėmėsi rašyti peticiją po to, kai jūrininkų egzaminavimo sistemą buvo sumanyta perkelti į Kauną.

Nenuostabu, kad Klaipėdoje yra ir vis daugėja žmonių, kurie mano, jog ministro R.Masiulio „profesionalumas“ esąs tik išpūstas viešųjų ryšių akcijų.

Baiminamasi „bedūšio“ vadovo

Klaipėdoje jau sklando nerimo šešėliai ir dėl Uosto direkcijos ateities, kuri galėtų būti pertvarkoma pagal kokį nors buvusios Lietuvos saugios laivybos administracijos „reformavimo“ analogą.

Kitas nerimo šešėlis atsirado dėl to, kad iš Uosto direkcijos buvo permestas beveik visas pelnas į valstybės biudžetą. Tuo aiškiai pademonstruota, kad Klaipėda ir klaipėdiečiai yra tik pinigus valstybei uždirbančio uosto priedėlis.

Kodėl nebuvo palikta arba nekaupiama dalis pelno Mažųjų laivų ir valčių prieplaukai su vaikų buriavimo mokykla už Kiaulės nugaros įrengti? Ar jau užmiršta, kad uostas miestui yra skolingas įrengti šią prieplauką už užteršto dumblo aikštelei gautą teritoriją Smeltės pusiasalyje? Kodėl nekalbama apie uostui ir miestui svarbų pietinio išvažiavimo įrengimą? Ar bus tęsiami kiti Klaipėdos uosto ir miesto projektai? Ar liks Klaipėdos uostas Klaipėdos miesto partneriu vykdant Mėlynąją proveržio programą? Ar ji bus numarinama? Kokio mąsto išliks tolesnė Klaipėdos uosto plėtra?

Klaipėdoje labiausiai baiminamasi, kad vadovauti Uosto direkcijai bus paskirtas koks nors „bedūšis“ mokslus užsienyje įgijęs jaunuolis, kuriam bus duota užduotis iš uosto siurbti tik pelną. Arba netgi gali būti skelbiamas tarptautinis konkursas ir uostui paskirtas vadovauti užsienietis, kuriam „ant Klaipėdos nusičiaudėti“. Tokiu atveju ne vien tik jūrininkai, bet ir visas Klaipėdos miestas taps ministerijos vykdomų bandymų poligonu.

Kreipimąsi į šalies vadovus pasirašė jūrininkai baiminasi, kad bus nusigręžta nuo jūrinės bendruomenės, jūrinių tradicijų išsaugojimo ir puoselėjimo.

Dėl netikėto A.Vaitkaus atleidimo tam tikro nerimo išsakė ir Klaipėdos uosto partneriai. Kai kuriems jų A.Vaitkus buvo rimtas garantas, kad, jei Uosto direkcijos vadovas davė žodį jį įvykdys. Atsirado tam tikro nerimo, ar ir toliau uoste taip sparčiai augs konteinerių krova? Ar nenutekės į Latvijos uostus dalis baltarusiškų, Klaipėdos uoste buvusių krovinių?