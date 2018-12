Elektroninio mokinio pažymėjimo fiasko

Sistema veikė su trikdžiais

Klaipėdos savivaldybės Kontrolės komitetui pateiktas vidaus audito ataskaitos dėl elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo ir naudojimo mokyklose vertinimas.

Per trejus su puse metų į projekto įgyvendinimą investuota beveik ketvirtis milijono eurų. Buvo sudarytos papildomos šešios sutartys, miestui kainavusios dar 44 tūkst. eurų.

Tačiau, remiantis audito išvadomis, paslaugų teikėjas, bendrovė "Nacionalinis švietimo centras", nesukūrė atskiros neformaliojo ugdymo ir sporto klubų lankomumo apskaitos sistemos, neintegravo viešosios bibliotekos skaitytojo pažymėjimo į elektroninį mokinio pažymėjimą, neįdiegė stacionarios įėjimo / išėjimo kontrolės sistemos 6 švietimo ir 4 sporto įstaigose.

Be to, sutarties vykdytojų įdiegta sistema veikė su trikdžiais. Maža to, "Nacionalinis švietimo centras" nesilaikė savo paties pasiūlytų trūkumų šalinimo terminų ir duotų įsipareigojimų dėl projekto įgyvendinimo.

Savivaldybę padavė į teismą

Projekto įgyvendinimo metu paslaugų teikėjui už nustatytus pažeidimus buvo surašyti 24 pažeidimo aktai, skirtos 23 baudos po 58 eurus, kurios buvo išskaičiuotos iš bendrovės "Nacionalinis švietimo centras" mokėtinų sumų.

Iš viso nuo 2015 m. pradžios iki 2018 m. rugsėjo elektroninio mokinio pažymėjimo paslaugoms įsigyti buvo panaudota 212 tūkst. eurų, tai yra 86 proc. sutarties preliminarios kainos.

Audito išvadose skelbiama, kad, vertinant paslaugų funkcionavimą, nustatyta, jog "kai kurios įdiegtos elektroninio mokinio pažymėjimo paslaugos netenkino mokyklų poreikių, todėl mokyklos jomis nesinaudojo".

"Tai, kas nėra įdiegta, veikiausiai ir nebebus įdiegta. Už tai rangovams ir nėra sumokėti pinigai, todėl jie savo pretenzijas reiškia teisme. O mes pagal sutartį projektą turėjome baigti 2017 m. rugsėjo 1 d. Mes jiems gana ilgai nuolaidžiavome, iki šių metų kovo 12 d. Ir tada buvo nuspręsta daugiau jokių derybų nebevesti. Bet jie įsipareigoję trejus metus vykdyti šitos sistemos garantinę priežiūrą", – Kontrolės komiteto posėdyje paaiškino projekto vadovė, Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus specialistė Liudmila Adiklė.

Reikalaus tarnybinio patikrinimo

Šiuo metu savivaldybė sudarė sutartį su naujais tiekėjais, kurie gamina elektroninius mokinio pažymėjimus. Dabar tie pažymėjimai yra aktyvinami, suvedami į dienyno sistemą.

Pateikus elektroninio mokinio pažymėjimo audito išvadas Kontrolės komiteto nariai siūlys atlikti tarnybinį patikrinimą, ar šio projekto priežiūra iš savivaldybės pusės buvo pakankama.

"Kuo daugiau šį klausimą aiškinomės, tuo daugiau tapo nebeaišku. Vis dėlto siūlysime, kad būtų atliktas tarnybinis patikrinimas dėl to projekto priežiūros, nes pagal tai, ką išgirdome, su tais rangovais jau seniai ta sutartis turėjo būti nutraukta. Kai pasiteiravome, ar sutartis įvykdyta, paaiškėjo, kad, pavyzdžiui, Vydūno gimnazijoje kažkas neveikia. O baudos už neįvykdytus darbus daugiau nei juokingos – 58 eurai. Reikėjo seniai tą sutartį nutraukti, o štai dabar tie rangovai galiausiai savivaldybę padavė į teismą. Visi yra labai gudrūs", – piktinosi Kontrolės komiteto narė Lilija Petraitienė.