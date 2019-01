Į Nidą plukdančio katamarano teks laukti dar metus

„Smiltynės perkėlos“ generalinis direktorius Darius Butvydas dienraštį informavo, jog neseniai nuspręsta koreguoti naujo katamarano viešojo pirkimo sąlygas.

„Pirmąjį konkursą skelbėme dar rudenį, bet buvo pasiūlytos per didelės laivo statybos kainos. Norėjome, kad katamaranas būtų pastatytas per septynis mėnesius, tačiau nuspręsta terminą pailginti. Tad šiais metais, deja, to maršruto dar nebus. Pabrėšiu, kad jis jokiu būdu nėra naikinamas. Bus statomas modernus dviejų denių laivas, kuriame tilps triskart daugiau žmonių ir daugiau dviračių. Nuo 2020 metų vėl bus galima iš uostamiesčio plaukti mariomis į Juodkrantę ir Nidą“, – sakė jis.

Tokią žinią tiek vietinio turizmo, tiek Neringos bei Klaipėdos savivaldybių atstovai įvertino kaip skaudų smūgį skatinant žmones į Kuršių neriją vykti be automobilių.