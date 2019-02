Įrengus kalnelius – vairuotojų pyktis

Žmonės skundžiasi dėl gatvėje sulėtėjusio automobilių eismo, kadangi rytais ir vakarais susidaro didžiulės eismo kamšatys.

"Ši perėja yra didžiausias stabdis. Kiekvieną rytą ten susidaro spūstys, nes į ugdymo įstaigas tėvai veža vaikus. Eismas išties intensyvus. Į mokyklą einantys vaikai juda pavieniui. Atžalas tėvai išleidžia taip pat sustodami prie perėjos. Kodėl neįrengus ribotą laiką veikiančio šviesoforo, koks eismą organizuoja Gedminų gatvėje šalia mokyklų?" – klausė klaipėdietis.

Pasak Klaipėdos miesto savivaldybės Transporto skyriaus vedėjo Rimanto Mockaus, vairuotojų pasipiktinimo dėl gatvėje išdygusių kalnelių sulaukiama.

"Kartais žmonės patys kreipiasi ir prašo įrengti automobilių greitį ribojančius kalnelius, o būna ir taip, jog pastačius juos pasipila vairuotojų priekaištai. Kalneliai šalia progimnazijos atsirado pėsčiųjų saugumui užtikrinti. Šviesoforai įrengiami tik magistralinėse gatvėse, kur pėsčiųjų perėja negali būti nereguliuojama", – teigė R.Mockus.

R.Mockus pridūrė, kad Gedminų gatvėje veikiantys šviesoforai įrengti prieš daugelį metų, be to, teritorijoje įsikūrusios net kelios ugdymo įstaigos, tad ir per gatvę einančių pėsčiųjų yra gerokai daugiau.