Kaip tolimųjų reisų vairuotojams nepatekti į nesąžiningų darbdavių pinkles?

Per pastaruosius metus Lietuvoje įsikūrė rekordiškai daug krovinių vežimo veiklą vykdančių įmonių. Tačiau tuo pačiu padaugėjo ir verslininkų, vengiančių su darbuotojais atsiskaityti, nuolat bankrutuojančių, statusą keičiančių ar ir dingstančių lyg į vandenį įmonių. Kovo viduryje į didžiųjų šalies portalų redakcijas kreipėsi keli Vilniuje įsikūrusios įmonės darbuotojai, kurie ne tik nesulaukė atlyginimo, bet ir įstrigo Vokietijoje be atlygio, degalų, negana to, vienas vilkikų buvo konfiskuotas Lenkijoje, o keliems vos pavyko išvengti konfiskacijos. Tad kaip išvengti tokių situacijų?