Klaipėdos rajono keliams lėšos bus skirstomos aiškiau ir tikslingiau

Pasak Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Česlovo Banevičiaus, vienas iš kriterijų skirstant Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšas, bus bendras kelių ilgis, nurodytas savivaldybių patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše. Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių bendras ilgis yra 1131,57 km.

Valstybinės reikšmės keliai nuosavybės teise priklauso valstybei. Ji turi juos tvarkyti ir prižiūrėti. Pavyzdžiui, per rajono centrą einančios Klaipėdos ir Kretingos Plento gatvės yra valstybinės reikšmės kelių atkarpos. Taigi šių gatvių šaligatvius taip pat turėtų prižiūrėti valstybė, tačiau priežiūros našta tenka ir savivaldybei. Planuojama skirti papildomą finansavimą savivaldybėms arba pati Kelių direkcija turėtų pirkti paslaugą, kad šaligatviai ir pėsčiųjų takai būtų tinkamai prižiūrimi. Be to, savivaldybės, užregistravusios šaligatvius, pėsčiųjų ar dviračių takus kaip savo nuosavybę, turės perduoti juos valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise Kelių direkcijai.

Vienas iš svarbių Kelių priežiūros ir plėtros programos pakeitimų − rezervo lėšų paskirstymo tvarka. Planuojama rezervo lėšas skirti savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams skubiai taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti dėl avarijos grėsmės, taip pat avarijos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti, jeigu savivaldybė skirtų 50 procentų savivaldybės biudžeto lėšų, taip pat valstybės institucijų ar savivaldybių valdomų vietinės reikšmės kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos bei mėgėjų sodų teritorijose savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, jeigu pareiškėjas skiria 50 proc. savo lėšų. Taigi, be avarinių darbų, siūloma įtvirtinti galimybę KPPP lėšas naudoti sodininkų bendrijų keliams, įtrauktiems į sąrašą, rekonstruoti. Per metus galėsime sutvarkyti vieną kelią.