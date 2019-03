Neįgalų klaipėdietį smaugia svetima skola

Svetima skola klaipėdietį smaugia jau tryliktus metus. Po to, kai jis, patikėjęs mažai pažįstamais jaunuoliais, savo vardu nupirko jiems telefoną, jau po mėnesio už "suteiktas paslaugas" gavo tūkstantinę sąskaitą, kurios išsimokėti nepajėgia iki šiol. Maža to, telefono ryšio kompanija jo įsiskolinimą pardavė skolų išieškotojams ir šiuo metu ta skola ne mažėja, o auga.

Atsirūgo 20 litų "dovana"

Vienišam ligotam 64-erių klaipėdiečiui Nikolajui (vardas pakeistas – A.D.) jo naivumas skaudžiai kirto per kišenę.

Prieš 13 metų iš matymo pažįstami jaunuoliai jam pasiūlė 20 litų (5,79 euro). O mainais paprašė, kad jis jiems savo vardu "Bitės" salone nupirktų mobilųjį telefoną.

Nikolajus sutiko – juk "pinigai nesimėto". Ir jau po mėnesio patyrė šoką.

20 litų "dovana" tapo 4 135 litų (1,2 tūkst. eurų) skola bendrovei "Bitė".

Iš matymo pažįstami vaikinai kažkokiu būdu sugebėjo prakalbėti tokią milžinišką sumą, kurią turėjo apmokėti Nikolajus, nes būtent jo vardu sudaryta sutartis.

Pasirodo, tuos pinigus turiu sumokėti aš. Iš kur galėjau žinoti, kad mane taip apgaus?

"Pasirodo, tuos pinigus turiu sumokėti aš. Iš kur galėjau žinoti, kad mane taip apgaus? Be to, ir lietuviškai taip gerai nemoku, kad suprasčiau, kas toje sutartyje parašyta. Labai išsigandau. Esu neįgalus, mano pajamos labai mažos, neturėjau galimybės visos skolos sugrąžinti iš anksto. Mokėjau kas mėnesį po 20 litų", – pasakojo Nikolajus.

Skolą pardavė išieškotojams

Bendrovė "Bitė" ilgai nelaukė, kada ta skola bus sumokėta, ir kompanija pasirašė skolų portfelio pirkimo–pardavimo sutartį su bendrovės "Lindorff OY" filialu.

Taip Nikolajaus skola buvo perleista skolų išieškotojams, o tai nieko gero pačiam skolininkui nereiškė.

2007 m. liepos pradžioje Nikolajus gavo ir "Lindorff" laišką, kuriuo jam pranešta, kad jis turi skolos už daugiau nei 4 tūkst. litų.

Nikolajus kreipėsi į policiją, bet policija nepadėjo, – esą praėjo daug laiko nuo įvykio.

"Paskambinau į "Lindorff" ir susitariau sumokėti 200 litų, o po to kas mėnesį – po 20 litų. Ir dvejus metus siunčiau kiekvieną mėnesį po 20 litų, po to susitariau, kad siųsiu po 60 litų kas tris mėnesius, nes man taip patogiau", – teigė Nikolajus.

Paskui Nikolajus nusprendė nebemokėti ir lygiai prieš metus, 2018-ųjų kovo pabaigoje, gavo įspėjimą, kad yra skolingas 1 358 eurus (arba 4 689 litus), tai yra kur kas daugiau, nei buvo iš pradžių.

"Išėjo taip, jog nuo 2007 metų, nors dalį skolos ir sumokėjau, ji ne sumažėjo, o dar labiau išaugo. Tai – apiplėšimas. Be to, jie grasino, kad jei neatsiskaitysiu arba nesusitarsiu taikiai dėl atsiskaitymo, priverstinai per antstolius išieškos skolą", – piktinosi klaipėdietis.

Skolininkui pasirinkimo nedaug

Tarptautinė skolų išieškotojų bendrovė "Lindorff" maždaug prieš dvejus metus susijungė su kita įmone "Intrum Justitia".

Tad Nikolajus sąskaitas bei įspėjimus jau gauna "Intrum" vardu.

Tačiau jo padėtis nuo to nė kiek nepalengvėjo.

Bendrovės "Intrum" komunikacijos vadovė Baltijos šalims Linda Hakima teigė, kad dėl etinių ir duomenų apsaugos priežasčių "Intrum" negali komentuoti konkretaus kliento atvejo detalių net ir tada, jei klientas pasirenka apie tai viešai kalbėti.

"Kalbant apskritai, sutartis tarp pradinio kreditoriaus ir kliento gali numatyti delspinigius ar palūkanas, kurie skaičiuojami nuo pradelstos mokėti sumos. Be kitų funkcijų, tai skatina sutarties šalis pašalinti sutarties pažeidimus, pavyzdžiui, pradelsus mokėjimo terminus. Jei sutartyje numatytas mokėjimo terminas visgi yra pažeidžiamas, ir asmuo, ketinantis šį pažeidimą pašalinti, atlieka mokėjimus tuo tikslu, įstatymas nustato gaunamų mokėjimų priskyrimo eiliškumą", – aiškino L.Hakima.

Esą pirma dengiamos kreditoriaus patirtos išlaidos, jei tokių buvo patirta dėl reikalavimo mokėti pareiškimo, antra ir trečia – dengiamos palūkanos ir delspinigiai, ketvirta – pagrindinė prievolė.