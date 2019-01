Parduos bendrabučių kambarius uostamiestyje

Netinkami naudoti būstai

Aukcione bus parduodami Baltijos prospekto ir Minijos gatvės bendrabučių kambariai, taip pat butai Molo gatvėje, kuriuose lig šiol neįrengti sanitariniai mazgai ar nėra virtuvių.

Ketinama parduoti 30 tokių miestui nereikalingų nekilnojamųjų būstų.

Jie yra pripažinti netinkamais gyventi ir bus parduodami, nes savivaldybė tų būstų tiesioginei paskirčiai naudoti negali.

"Savivaldybėje yra tokia tvarka, kad visi bendrabučiai yra naudojami laikinam apgyvendinimui tų asmenų, kurie laukia socialinio būsto. Savivaldybės reglamente yra apibrėžta konkreti grupė – vieniši neįgalieji, vieniši pensininkai, našlaičiai, kurie yra išėję iš globos namų, vienišos mamos ar vieniši tėvai, auginantys vaikus. Būtent jiems negalime skirti tų bendrabučių kambarių ne tik dėl prastos bendrų patalpų būklės, bet ir dėl ten vyraujančios kriminogeninės aplinkos", – teigė Klaipėdos savivaldybės Socialinio būsto skyriaus vedėja Danguolė Netikšienė.

Investuoti miestui neapsimoka

Vadovaudamiesi šiais kriterijais, savivaldybės Statinių poskyrio specialistai surašė minėtų patalpų apžiūros aktus, nustatė techninius trūkumus, dėl kurių tų patalpų naudoti negalima.

Buvo raginimų ir iš Vaiko teisių apsaugos tarnybos, kad savivaldybė neapgyvendintų vaikų tokioje aplinkoje. Be to, yra ir butų be patogumų, juose nėra virtuvių, sanitarinių mazgų.

"Paskaičiavus, investuoti ten neapsimoka, nes namai, kuriuose yra tokie butai, irgi yra labai nusidėvėję ir, suskaičiavus, kiek savivaldybei, kaip savininkui, tektų investuoti, būtų labai didelės sumos. Mes tuos būstus pripažįstame netinkamais naudoti pagal tiesioginę paskirtį, o kitai paskirčiai naudoti mes jų negalime, būtent todėl nuspręsta šiuos kambarius parduoti", – paaiškino D.Netikšienė.

Anot D.Netikšienės, yra žmonių, kurie tokiuose būstuose be patogumų gyvena nuo tarybinių laikų, jų neprivatizavo. O dabar tie butai labai nusidėvėjo.

Tad žmones savivaldybė stengiasi perkelti į normalius būstus, o senuosius bando parduoti. Pajamos už parduotą turtą pateks į savivaldybės biudžetą.

Atsikrato prastu turtu

Anot D.Netikšienės, "miestas valosi nuo prasto turto". Yra gerinamos žmonių gyvenimo sąlygos, nes esą XXI amžiuje žmonės nebeturėtų gyventi būstuose, kur tualetai yra lauke, ir piktinti aplinkinių.

"Be to, ir būsto nuomotojo (šiuo atveju savivaldybės) prievolė pagal Civilinį kodeksą, yra užtikrinti nuomininkams normalias gyvenimo sąlygas. Ir tai savivaldybė stengiasi vykdyti", – pabrėžė D.Netikšienė.

Mieste savivaldybei priklauso 1 538 būstai, tarp jų ir socialiniai. Pernai iki gruodžio pradžios savivaldybė pardavė 4 bendrabučio kambarius, dar 30 tokių kambarių ir butų be patogumų artimiausiu metu bus atiduota aukcionui.

"Yra tokia įstatymo nuostata, jei tuščias savivaldybės bendrabučio kambarys yra šalia privataus, tai privataus būsto savininkas turi pirmumo teisę išsipirkti greta esantį kambarį. Minijos gatvės bendrabutyje buvo besidominčiųjų, bet šia galimybe jie taip ir nepasinaudojo", – teigė D.Netikšienė.