Pirmieji 10 planuojamų Arvydo Vaitkaus darbų

„Žmonės teisingai teigia, kad visi prieš rinkimus žada, bet išrinkus nevykdo savo pažadų. Versle tokie žmonės neišbūtų. Supratimas laikytis duoto žodžio yra vienas svarbiausių prioritetų“, – teigė kandidatas į Klaipėdos miesto merus.

Pasak A.Vaitkaus, didžiausias Klaipėdos turtas yra gyventojai. Miestas įsikūręs geografiškai palankiausioje vietoje Lietuvoje. Jūrininkai ir uostas su visais jame dirbančiais žmonėmis yra verti didžiausios pagarbos.

„Kiekvienas iš mūsų labai daug prisidėjome augindami Klaipėdą. Nieko nuostabaus, kad, turėdami tokius žmones, mes sugebėjome pasiekti ir tai, jog 2018-ieji metai Klaipėdos uostui buvo geriausi per visą savo gyvavimo istoriją! Kartu galime dar daugiau. Todėl priėmiau sprendimą prisidėti prie miesto vystymo bei gerovės kūrimo gyventojams ir kandidatuoti į mero poziciją. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą pasirinkau dėl to, kad jie pasiūlė visišką veiksmų laisvę. Be jokių politinių suvaržymų ar jokių „instrukcijų“ nuleidimo iš viršaus. Būtent tokiomis sąlygomis man ir pavykdavo visada pasiekti geriausių rezultatų“, – atvirauja A.Vaitkus.

A.Vaitkus pateikia 10 pirmųjų darbų, kurių imtųsi tapęs Klaipėdos miesto

meru:

1. Būti arčiau žmogaus. Užtikrinti nuolatinį bendradarbiavimą su miestiečiais, įtraukti bendruomenes į sprendimų priėmimą.

2. Kuo greičiau patvirtinti miesto bendrąjį planą, be kurio yra neįmanomas tolimesnis miesto vystymasis.

3. Pastatyti estakadą Šilutės plento ir Baltijos prospekto sankryžoje.

4. Ženkliai sumažinti taršą mieste – nustatyti tikruosius šaltinius ir kuo skubiau juos minimalizuoti ir neutralizuoti.

5. Sumažinti kamščius ir sureguliuoti transporto srautus pažangiosiomis technologijomis. Inicijuoti dabartinio Bastionų tilto statybos projekto pakeitimą.

6. Išspręsti miegamųjų rajonų automobilių stovėjimo aikštelių trūkumą, taip pat išspręsti įvažiavimo į daugiabučių kiemų pralaidumą.

7. Sudaryti sąlygas senjorų užimtumui gerinti, pritaikant tam tinkamas patalpas, organizuojant mokymus, kartu rengiant šventes, meno kolektyvų pasirodymus.

8. Savivaldybės darbas privalės tapti greitų sprendimų priėmimo centru, rodant tinkamą pagarbą besikreipiantiems miestiečiams.

9. Įsteigti visą parą veikiančią vaistinę ir stomatologijos kabinetą.

10. Įrengti slipą žvejams ir vandens pramogų mėgėjams.

