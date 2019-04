„Universa Via“: Tarptautinis bakalaureatas – nuo mažens

Pastaruosius keletą metų, Lietuvoje daugėjant užsieniečių ir į šalį sugrįžtant emigravusiems lietuviams, Klaipėdoje vis labiau jaučiamas vaikų mokymo anglų kalba poreikis. Reaguodama į tai Klaipėdos "Universa Via" tarptautinė mokykla pirmoji Vakarų Lietuvoje pradėjo vykdyti Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo 3–11 metų vaikams programą.

Tarptautinis bakalaureatas – nuo 3 m.

Lietuvoje dar gana naujas dalykas – Tarptautinio bakalaureato ugdymo programa padeda vaikams greičiau adaptuotis esamoje aplinkoje, geriau pažinti juos supantį globalų pasaulį, skirtingas kultūras ir jų atstovus.

Pagrindinė ir svarbiausia Tarptautinio bakalaureato filosofija – kalbų mokymasis tarpkultūrinėje aplinkoje.

Šalyje yra tik kelios mokyklos, ugdančios auklėtinius pagal šios programos principus. Štai Klaipėdos "Universa Via" tarptautinėje mokykloje vaikai mokytis anglų kalba pradeda itin anksti – sulaukę trejų metukų.

"Paprastai žmonėms labiau žinomas terminas bakalauro laipsnis. Tarptautinis bakalaureatas – mokymosi sistema, apimanti keturias pakopas. Pirmoji, kurią mes pradėjome vykdyti nuo 2018 m. rugsėjo 1-osios, yra pradinio ugdymo programa 3–11 metų vaikams. Likusios trys pakopos skirtos vyresniesiems", – aiškino Klaipėdos "Universa Via" tarptautinės mokyklos vadovė prof. dr. Dalia Kiliuvienė.

Baigę pradinio ugdymo programą, vaikai gali tęsti mokymąsi kitose pakopose – pagal pagrindinio ugdymo programą ir diplomo (11–12 klasių mokiniams) programą.

Iki šiol Lietuvoje Tarptautinio bakalaureato klasės buvo organizuojamos tik 11–12 klasių mokiniams.

Pasak D.Kiliuvienės, įsilieti į šią sistemą tik paskutiniais mokymosi metais yra sudėtinga. Todėl praėjusį rugsėjį uostamiestyje duris atvėrė Tarptautinio bakalaureato klasės 3–11 metų vaikams. Čia anglų kalba ugdomi ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinių klasių auklėtiniai.

"Per dvejus metus perimti bakalaureato programos filosofiją yra labai sunku, todėl vaikai tokioje sistemoje turi būti ugdomi nuo pat pradžių. Mes siūlome pradinį etapą nuo trejų metų iki ketvirtos klasės pabaigos", – akcentavo "Universa Via" tarptautinės mokyklos direktorė.

Iš viso šalyje veikia šešios mokyklos, kuriose dirbama pagal Tarptautinio bakalaureato programas.

Klaipėdos "Universa Via" tarptautinė mokykla Lietuvoje unikali tuo, kad čia vaikai mokosi net dviem kalbomis.

Pagalba užsieniečių šeimoms

Apie 85 proc. Klaipėdos "Universa Via" tarptautinės mokyklos auklėtinių sudaro lietuvių šeimų vaikai. Likusieji – užsieniečių arba mišrių šeimų atžalos, kurios visiškai nekalba lietuviškai arba neblogai moka dvi kalbas.

Todėl joms aktualus ugdymas dviem – lietuvių ir anglų kalbomis.

"Nemaža dalis mūsų mokinių – iš Amerikos, Norvegijos, Anglijos ir kitų šalių į Lietuvą sugrįžusių šeimų vaikai, kurie nebemoka lietuvių kalbos. Todėl tokia mokykla, kurioje būtų sukoncentruota pagalba mokiniams ir jų tėvams, išties yra reikalinga. Tarptautinis bakalaureatas atvykusiesiems leidžia greičiau įsilieti į gyvenimą mūsų šalyje, o lietuviams – susipažinti su kitų tautų kultūromis. Šiuo metu mokykloje turime dvi klases, kuriose pamokos vyksta anglų kalba", – pastebėjo D.Kiliuvienė.

Direktorė pasakojo pastaruoju metu sulaukianti nemažai užklausų iš Klaipėdoje besirengiančių dirbti užsieniečių. Kai kurios šeimos atvyksta ir lieka gyventi Lietuvoje trejiems, ketveriems metams, tuo metu jų atžalos, lankydamos tarptautinę mokyklą, kaipmat prabyla lietuviškai.

"Nepaprastai džiaugiuosi, kai užsieniečiai išreiškia tokį didelį norą mokytis mūsų sunkios lietuvių kalbos, pageidauja, kad jų vaikai mokytųsi vienoje grupėje su lietuviais. Lygiai taip pat lietuvių tėvų vaikai nori patekti į mišrias grupes, kad galėtų pagilinti anglų kalbos žinias", – akcentavo mokyklos vadovė.

Psichologai vieningai sutinka – kuo gausesnį žinių bagažą vaikas gaus ankstyvajame amžiuje, tuo daugiau iš jo pasiims. Būtent tokia yra ir Klaipėdos "Universa Via" tarptautinės mokyklos filosofija.

Angliškai – mokslo kalba

D.Kiliuvienė pasakojo, kad tie vaikai, kurių pagrindinė kalba yra lietuvių, lanko būrelius anglų kalba.

"Anglų kalba lietuviai papildomai mokosi matematikos ir pasaulio pažinimo dalykų, taip pat vyksta papildomos anglų kalbos pamokos. Visų svarbiausia, kad lietuviai vaikai galėtų kuo greičiau laisvai komunikuoti angų kalba", – dėstė mokyklos vadovė.

Ne tik pradinėse, bet ir priešmokyklinėse "Universa Via" tarptautinės mokyklos klasėse, kurias lanko 5–6 metų vaikai, ugdymas vyksta dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Tai, D.Kiliuvienės žodžiais, suteikia galimybę ateityje pasiekti itin aukštų rezultatų.

Vaikai pirmąją klasę pradeda lankyti jau turėdami anglų kalbos pradmenis ir mokykloje toliau tobulina savo įgūdžius.

Nevadovėlinės tiesos

2017 m. Klaipėdos "Universa Via" tarptautinė mokykla tapo kandidate Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programai vykdyti, o nuo šių mokslo metų pradžios pradėjo sėkmingai ją taikyti.

"Kalbų mokymo patirtį kaupiame nuo 1995 m., kai buvo įkurta mokykla. Visada orientavomės į kalbų, matematikos mokymą, o apie Tarptautinio bakalaureato programos įgyvendinimą pradėjome galvoti nuo 2012 m. Tačiau viskam turi ateiti savas laikas. Tai – nepaprastai sudėtingas procesas, mokykla turi atitikti daugybę šios programos kriterijų, kuriuos vertina Tarptautinė bakalaureato organizacija", – tvirtino direktorė.

Tarptautinio bakalaureato mokyklas visame pasaulyje vienija bendra filosofija, kurios esmė – aukšta ugdymo kokybė bei mokymosi tarptautiškumas.

Ši programa garsėja aukštais reikalavimais mokslo kokybei, kalbų mokymuisi, matematikos bei pasaulio pažinimui, nuolat akcentuojamos tokios vertybės kaip smalsumas, atvirumas pasauliui, principingumas, sąžiningumas, savikritiškumas ir kitos.

Anot D.Kiliuvienės, Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programa šiame informacinių technologijų perpildytame laike moko vaikus savarankiškai ieškoti informacijos, tyrinėti.

Be to, "Universa Via" tarptautinėje mokykloje neapsiribojama kurios nors vienos kultūros pažinimu: vaikai mainosi pasakojimais, žiniomis ir patyrimais, rengia projektus, kurie persikelia ir už mokyklos ribų.

"Juk apie tai neperskaitysi nė viename vadovėlyje. Gyvas pokalbis yra kur kas daugiau. Mokytojai labai įdėmiai klausosi vaikų pasakojimų ir kartu ieško atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Bakalaureato programos orientuotos į vaiko aktyvinimą: skatina pačiam ieškoti informacijos, dalytis žiniomis, klausinėti, domėtis. Šiame sparčiai tobulėjančiame ir kintančiame pasaulyje jau seniai neužtenka vien tik daugybos lentelės", – įsitikinusi pašnekovė.

Užtikrinti sklandų ugdymo procesą padeda ir tai, kad "Universa Via" tarptautinės mokyklos mokytojai ir vaikai nėra įsprausti į laiko rėmus – užsiėmimai vyksta iki 17 val. vakaro. Vienu metu pedagogai dirba su 14–16 vaikų, todėl kiekvienam jų skiriamas ypatingas dėmesys.

Laukia verslo atstovų dėmesio

Dauguma Klaipėdos "Universa Via" tarptautinės mokyklos pedagogų kalba dviem kalbomis, čia dirba motyvuoti ir savo profesijai atsidavę mokytojai, padedantys vaikams siekti aukščiausio rezultato.

Mokytojai savo kvalifikaciją nuolat kelia Tarptautinio bakalaureato organizuojamuose mokymuose užsienyje, ten susipažįsta su kitomis šią sistemą naudojančiomis mokyklomis, dalijasi patirtimi, keičiasi metodine medžiaga.

Be miesto valdžios palaikymo, įgyvendinant Tarptautinio bakalaureato idėją Klaipėdoje, mokykla tikisi ir didesnio verslininkų aktyvumo, vadinamosios intelektualios pagalbos – žmonių, kurie sutiktų papasakoti vaikams apie savo profesijos subtilybes, pasidalytų įspūdžius iš gyvenimo Lietuvoje.