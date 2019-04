Į „Man Booker“ tarptautinę premiją pretenduoja šeši rašytojai, iš jų penkios moterys

Gauti „Man Booker“ tarptautinę premiją, skiriamą Jungtinėje Karalystėje už geriausius į anglų kalbą išverstus pasaulio literatūros kūrinius, iš viso nominuoti šeši rašytojai.

2018 metais už romaną „Skrydžiai“ (Flights) apdovanojimą gavusi lenkų rašytoja šiemet yra nominuota už kūrinį „Išark plūgu mirusiųjų kaulus“ (Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead).

Drauge su lenke į premiją pretenduoja Jokha Alharthi (Džocha Alharti) iš Omano – pirma į sąrašą patekusi rašytoja iš Persijos įlankos šalių, prancūzė Annie Ernaux (Ani Erno), vokietė Marion Poschmann (Marion Pošman), kolumbietis Juanas Gabrielis Vasquezas (Chuanas Gabrielis Vaskesas) ir rašytoja iš Čilės Alia Trabucco Zeran (Alija Trabuko Zeran).

Premijos laureatas bus paskelbtas gegužės 21 dieną Londone. Piniginę 50 tūkst. svarų (57 tūkst. eurų) premiją pasidalins knygos autorius ir jos vertėjas.

„Čia išmintis pasireiškia visomis savo formomis“, – sakė laureatą renkančiai komisijai pirmininkaujanti istorikė ir rašytoja Bettany Hughes (Betani Hjuz).

„Šį įspūdingą sąrašą mums leido sudaryti netikėti ir nepriekaištingi (knygų) naratyvai. Kiekviena ši šių knygų, būdama sukrečianti ir intelektualiai ambicinga, su vietoje blykstelinčiu šmaikštumu, praturtina kūrybinį dialogą“, – kalbėjo ji. – Mus pribloškė visų vertimų stiliaus skaidrumas ir lankstus tvirtumas.“

Nuo 2005 metų skiriama „Man Booker“ tarptautinė premija yra prestižinio Didžiosios Britanijos literatūros apdovanojimo „Man Booker“ atitikmuo, skiriamas už ne anglų kalba rašančių rašytojų kūrinių vertimus.

Į tarptautinę premiją gali pretenduoti visos į anglų kalbą išverstos knygos, išleistos britų leidėjų tarp 2018 metų gegužės 1 dienos ir 2019 metų balandžio 30-osios.