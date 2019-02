„Kino pavasaryje“ bus rodomas šiemet į „Auksinį lokį“ pretendavęs filmas „Žemė po mano kojomis“ („The Ground Beneath My Feet“, rež. Marie Kreutzer) ir šių metų „Berlinalėje“ pristatyta prancūzų komiška drama su žaviąja aktore Juliette Binoche „Antroji aš“ („Who You Think I Am“, rež. Safy Nebbou).

Programoje „Festivalio favoritai“ atsidūrė ir praėjusiais metais Berlyne „Sidabriniu lokiu“ už geriausią scenarijų apdovanotas meksikiečio režisieriaus filmas „Muziejus“ („Museum“, rež. Alonso Ruizpalacios). Šmaikščiame ir stilingame detektyve pagrindinį vaidmenį sukūrė talentingasis Gaelis Garcia Bernalis.

Geriausi iš Londono ir San Sebastiano

Geriausiu Londono kino festivalyje pripažintas filmas „Džoja“ („Joy“) pasakoja apie jauną nigerietę Džoją, įstrigusią užburtame prekyba moterimis rate. Režisierė Sudabeh Mortezai parodo visai kitokią Vienos pusę. Ji remiasi tikrais savo neprofesionalių aktorių, kurios buvo sekso darbuotojos ir patyrė išnaudojimą, patyrimais.

Žiūrovams bus pristatytas ir San Sebastiano „Auksinės kriauklės“ laimėtojas – „Tarp dviejų vandenų“ („Between Two Waters“). Vienas labiausiai vertinamų Katalonijos režisierių Isakis Lacuesta 35 mm kino juostoje užfiksavo dviejų romų kilmės brolių gyvenimo amplitudes: nuo nepaprasto grožio iki nepakeliamo sunkumo.

„Kino pavasario“ programos sudarytoja Mantė Valiūnaitė pasakoja, kad San Sebastiano ir Londono kino festivalius drąsiai galima vadinti labiausiai orientuotus į žiūrovus.

„San Sebastiano konkursinė programa kasmet labai įvairi. Šiemet dėl geriausio filmo varžėsi ir labai žiūroviškas „Gražus sūnus“ („Beautiful Boy“, rež. Felixas Van Groeningenas), kuris nominuotas „Auksiniam gaubliui“ ir bus rodomas „Kino pavasaryje“, ir konvencinio pasakojimo formą laužantis „Tarp dviejų vandenų“. Londono konkursinė programa dedikuota novatoriškiems išskirtinio stiliaus filmams, tačiau visa likusi programa taip pat labai eklektiška“, – festivalius apibūdina M. Valiūnaitė. Vienas iš filmo „Gražus sūnus“ prodiuserių yra garsus aktorius Bradas Pittas.

Geriausi iš Lokarno ir Geteborgo

Stilingas film noir žanro filmas „Išgalvota žemė“ („A Land Imagined“, rež. Yeo Siew Hua) atkeliaus iš Lokarno, kur buvo įvertintas „Auksiniu leopardu“. Hipnotizuojančioje juostoje beveik visas veiksmas vyksta naktį, kur žiūrovas įtraukiamas į įdomų ir ne taip dažnai kine aptinkamą Singapūro socialinį kontekstą.

„Lokarno kino festivalis turi dvilypę tapatybę: pirma, tai 8 000 žiūrovų į seansą po atviru dangumi sutraukianti „Piazza Grande“ programa, kurios filmai turi ryškią komercinę spalvą, antra – pagrindinis ir kiti konkursai yra skirti drąsiems temų ir formos eksperimentams. Kaip tik toks buvo ir specialiuoju žiuri prizu apdovanotas Yolande Zauberman dokumentinis filmas „M“ apie tamsiąją žydų ortodoksų bendruomenės pusę. Šis filmas taip pat bus parodytas „Kino pavasaryje“, – pasakoja kita festivalio programos sudarytoja Aistė Račaitytė.

Toronto festivalyje triumfavęs filmas „Praradimų miestai“ („Cities of Last Things“, rež. Wi Ding Ho) turėtų patikti visiems Wong-Kar Wai’aus gerbėjams. Melancholija persmelktuose kadruose darniai pinami mokslinės fantastikos, film noir ir romantinės dramos elementai.

A. Račaitytės teigimu, margoje Toronto kino festivalio programoje vietos pakanka įvairių žanrų filmams, pasaulinėms premjeroms: „Viena tokių – ilgai laukta gaivališkame Goa peizaže vykstančio Mia Hansen Love filmo „Maja“ premjera, dabar taip pat iš „Kino pavasaryje“ repertuaro.“

Vienu iš įtaigiausių 2019 metų filmų vadinama danų režisierės May el-Toukhy drama „Širdžių dama“ („Queen of Hearts“, rež. May el-Toukhy) pelnė apdovanojimus net keliuose festivaliuose – Geteborge laimėjo pagrindinį, o Roterdame ir Sandanse – publikos simpatijų prizus. Filmas įsimins ne tik dėl sunkiai nuspėjamos istorijos, bet ir išsamaus, kine retai aptinkamo moters aistros vaizdavimo.

Aktorystės meistrai, filmas-feniksas ir kultinis trumpametražis

Programoje „Festivalio favoritai“ meistrystę demonstruos ir žinomi aktoriai. Vienas jų – Jesperas Christensenas, vaidinęs ne tik pas režisierius Larsą von Trierą ar Jean-Marcą Vallée, bet ir filmuose apie Džeimsą Bondą. Už naujausią vaidmenį emocijų kupinoje istorinėje dramoje „Kol neatėjo speigas“ („Before the Frost“, rež. Michaelis Noeras) J. Christensenas pelnė geriausio aktoriaus prizus Čikagos ir Tokijo kino festivaliuose.

Ryškių aktorių ansamblis žiba Pedro ir Agustino Almodovarų prodiusuotame filme „Angelas“ („The Angel“, rež. Luisas Ortega) – 45 metus iki šiol kalinčio nusikaltėlio istorijoje. Tai būsimieji antonio banderasai – ispanai Lorenzo Ferro ir Chino Darínas bei Argentinos kino legenda Danielis Fanego.

Programoje „Festivalio favoritai“ bus rodomas filmu-feniksu vadinamas „Nepažadinkit Saint Laurent’o“ („Celebration“, rež. Olivieras Meyrou) apie legendinį dizainerį Yves’ą Saint Laurent’ą. Filmo premjera įvyko dar 2007 metais Berlyno kino festivalyje, tačiau vėliau daugiau nei dešimtmetį filmas buvo uždraustas. Dokumentiniame filme užfiksuota dizainerio eros pabaiga – paskutinės kolekcijos kūrimo procesas.

Išskirtinio paminėjimo vertas trumpametražis filmas „Tas nuostabus pyragas!“ („This Magnificent Cake!“, rež. Emma De Swaef, Marcas Jamesas Roelsas), apkeliavęs kone visus pagrindinius trumpojo metro festivalius, nugalėjęs Toronte ir viename didžiausių animacijos festivalių Annecy.

24-asis Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“ vyks 2019 metų kovo 21–balandžio 4 dienomis. Praėjusiais metais „Kino pavasaris“ sulaukė 116 551 žiūrovo, tad yra didžiausias kino renginys Lietuvoje ir vienas ryškiausių kino festivalių Rytų Europoje. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.