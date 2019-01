J. Gandolfini sūnus atliks pagrindinį vaidmenį „Sopranų“ priešistorėje

Velionio amerikiečių aktoriaus Jameso Gandolfini (Džeimso Gandolfinio) sūnus vaidins pagrindinį herojų populiariojo serialo „Sopranai: mafijos kronika“ (The Sopranos) filmuojamoje priešistorėje.

Michaelas Gandolfini (Maiklas Gandolfinis) naujame filme „Gausybė Niuarko šventųjų“ (The Many Saints of Newark) vaidins jaunesnį mafijos bosą Tonį Sopraną – ikonišką herojų, kurį išgarsino jo velionis tėvas.

19-metis aktorius jau žinomas savo vaidmeniu televizijos HBO seriale „Dviakė“ (The Deuce).

Savo pareiškime jis pabrėžė, kad jam „didžiulė garbė tęsti mano tėvo palikimą“.

J. Gandolfini 2013 metais mirė nuo infarkto. Aktoriui buvo 51 metai.

Priešistorės filmo prodiuseris ir scenaristas yra „Sopranų“ kūrėjas Davidas Chase'as (Deividas Čeisas), dirbantis studijoje „New Line Cinema“. Režisieriaus darbą atliks Alanas Tayloras (Alanas Teiloras), surežisavęs kelias „Sopranų“ serijas ir 2013 metų filmą „Toras 2: Tamsos pasaulis“ (Thor: The Dark World).

1999 metais pasirodžiusiam serialui „Sopranai“ neseniai sukako 20 metų.