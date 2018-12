Mirė „Grammy“ pelniusi džiazo dainininkė N. Wilson

N. Wilson, kuri gastrolių neberengė nuo 2011-ųjų, mirė savo namuose Pajoniertaune Kalifornijos dykumoje netoli Trumpalapių Jukų nacionalinio parko. Jai buvo 81 metai.

N. Wilson, kuriai įtaką padarė tokios žvaigždės kaip Dinah Washington (Dina Vašington ir Natas „Kingas“ Cole'as (Neitas „Kingas“ Koulas), repertuare buvo įvairiausi kūriniai, nuo džiazo standartų iki „Little Green Apples“. Vien 7-e dešimtmetyje ji išleido aštuonis albumus, kurie pateko į pirmuosius dvidešimtukus „Billboard“ sąrašuose.

Labiausiai N. Wilson garsėjo tokiomis dainomis kaip jos karjerą pastūmėjusi „Guess Who I Saw Today“ ir 1964-ųjų hitas „(You Don't Know) How Glad I Am“, kurį įkvėpė Brodvėjus, popmuzika ir džazas.

Ji priešindavosi tapatinimui su viena kategorija, ypač džiazu, ir vadindavo save „dainų stiliste“.

„Muzika, kurią dainuoju šiandien, buvo 7-o dešimtmečio popmuzika, – 2010-aisiais laikraščiui „The San Francisco Chronicle“ sakė ji. – Tiesiog niekada nelaikiau savęs džiazo dainininke... Paimu žodžius ir paverčiu juos savais. Laikau save žodžių interpretuotoja.“

N. Wilson turėdavo daug darbų televizijoje, kine ir radijuje, be to, ji aktyviai dalyvavo pilietinių teisių judėjime, įskaitant 1965-ųjų Selmos žygį. 1998 metais ji buvo apdovanota pilietinių teisių organizacijos „National Association for the Advancement of Colored People“ (NAACP) apdovanojimu „Image“.

N. Wilson buvo ištekėjusi du kartus – už būgnininko Kenny Denniso (Kenio Deniso), su kuriuo išsiskyrė 1970-aisiais, ir už Wiley Burtono (Vilio Bertono), kuris mirė 2008-aisiais. Dainininkė turėjo tris vaikus ir penkis vaikaičius.

Jos pageidavimu iškilmingų laidotuvių nebus, sakoma šeimos pareiškime. N. Wilson gyvenimui skirta šventė tikriausiai bus surengta vasarį – jos gimtadienio mėnesį.