Pagalbos prašantis L. Karalius parodė, kokius tėvų namų turtus pasiglemžė ugnis

Portalas jau rašė, kad sekmadienio vakarą buvęs ŽAS narys socialiniame tinklalapyje pranešė liūdną žinią – gaisras pasiglemžė jo tėvų namus ir visą užgyventą turtą.

L. Karalius teigė organizuojantis finansinės paramos rinkimo akciją ir iš anksto dėkoja visiems geradariams. „Mano tėvus Joną ir Ireną, gyvenančius mažame Lietuvos kaimelyje, ištiko nelaimė – gaisras per valandą pasiglemžė jų gyvenamąjį namą ir du ūkinius pastatus. Sudegė viskas. Tėvai liko be pastogės, rūbų ir dokumentų. 240 eurų pensiją per mėnesį gaunantiems pensininkams be jūsų pagalbos atstatyti sudegusius namus yra labai sunkiai pasiekiama užduotis. Atstatyti namą reikia nedelsiant, nes žiemos Lietuvoje gali būti ypatingai šaltos, kai temperatūra nukrenta iki 30 laipsnių žemiau nulio. Žinome, kad yra daug geros širdies žmonių, kurie prisidės prie namo atkūrimo. Esame visiems jums labai dėkingi už gerumą“, – nelaimingo atsitikimo detales dėstė žinomas vyras.

Jis pasidalijo ir nuoroda į aukojimo puslapį bei įkėlė kelias nuotraukas, kaip po gaisro atrodo tėvų namas.

Iki šios dienos buvusiam dainininkui pavyko surinkti beveik dešimt tūkstančių eurų.