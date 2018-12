Galimi kyšių gavėjai „Alstom“ byloje – Lietuvos politikai ir energetikai

Pinigų jie galėjo gauti už tai, kad „Alstom“ laimėtų du 240 mln. eurų vertės elektrinės atnaujinimo konkursus, teigiama Didžiosios Britanijos sunkaus sukčiavimo tyrimų biuro baigtame tyrime, kurį gavo 15min.lt.

Prieš savaitę Londone nuosprendžius išgirdo trys kyšių davėjai iš „Alstom“ ir jos padalinio Švedijoje, o galimi gavėjai buvo tik įvardinti. Lietuvoje įtarimai pareikšti tik vienam asmeniui – R. Juozaičiui.

Bylos medžiagoje, kurią turi 15min.lt, figūruoja žinomos pavardės bei konkrečios sumos, sąskaitos ir tarpininkų vardai. Britų sunkaus sukčiavimo tyrimų biuras nustatė, kad kyšius Lietuvoje gavo mažiausiai devyni asmenys.

Pavyzdžiui, 2,75 mln. eurų galėjo atitekti V. Uspaskichui, A. Ignotui, R. Juozaičiui ir P. Noreikai. Be to, 2,33 mln. eurų kyšių per tarpininkus, kaip įtariama, buvo duota Viktorui Mekui – buvusiam elektrinės direktoriaus pirmajam pavaduotojui, Jurgiui Šapalui– tuometiniam elektrinės vyriausiajam inžinieriui, taip pat buvusiam elektrinės projektų vadovui Algimantui Jasinskui, technikos vadovui Jonui Gaidžiui.

R. Juozaitis melu pavadino informaciją, kad jis britų tyrime įvardijamas kaip vienas galimų kyšio gavėjų.

„Kiek žinau, aš niekur ten nefigūruoju, tiek galiu pakomentuoti“, – 15min.lt sakė jis.

Kyšininkavimo byloje užfiksuoti trys tarpininkai, tačiau tik per du iš jų plaukė pinigai. Viena tarpininkių – bendrovė „Vilmetrona“, atlikusi esminį vaidmenį, kaip įtariama, mokant kyšius valdžios pareigūnams ir energetikams. Nuo 2005 metų iki 2010–ųjų vasario „Alstom Power“ jai pervedė 1,855 mln. eurų, o „Alstom“ padalinys Švedijoje – 475 tūkst. svarų sterlingų. Vienintelis įmonės akcininkas ir vadovas buvo Evaldas Cibulskas.

Britų tyrėjai išsiaiškino, kad „Alstom“ pinigai, galimai skirti kyšiams, plūdo ir per „Alstom Power“ subrangovę Lietuvos elektrinės modernizavimo projekte – Pranciškaus Jurgučio bendrovę „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“. Per ją buvo pervesta iš viso 9,54 mln. litų.

Britų tyrėjai teigia, kad V. Uspaskichas susitikime su P. Jurgučiu ir dabar jau nuteistu „Alstom“ atstovu pareikalavo 15 mln. eurų, kitaip „Alstom“ projektai Lietuvoje sustos. Teigiama, kad jam galėjo būti sumokėta 5,29 mln. litų (1,53 mln. eurų).

Lietuvos teisėsauga taip pat atlieka ikiteisminį tyrimą dėl stambaus masto kyšininkavimo ir papirkimo, kuriame figūruoja „Alstom“.