N. Puteikis atskleidė, kodėl traukiasi iš „valstiečių“ frakcijos

„Traukiuosi ne kaip asmuo, ne kaip pavienis narys, tai yra visos Centro partijos pasitraukimas“, – pirmadienį spaudos konferencijoje Seime sakė N. Puteikis.

Jis teigė jautęs partiečių priekaištus dėl buvimo valdančiojoje daugumoje, kai, anot jo, „buvo pažeidžiamas pagrindinis pačios „valstiečių“ programos principas, aiškus pažadas rinkėjams, kad bus mažinama turtinė nelygybė“.

„Aš tokius priekaištus iš partijos narių jausdavau, sakydavau, kad gerų darbų balansas kol teigiamas, lieku, bet kai „valstiečiai“ išsikelia į prezidentus patį liberaliausią savo atstovą, Centro partijai nebelieka galimybių likti koalicijoje“, – pažymėjo N. Puteikis.

6 mln. eurų sumažėjo galimybės mokėti skurdžiausiems pensininkams pensijas. Va, jums ir „apačių“ prezidentas.

Į prezidentus kandidatuojantis Centro partijos vadovas, Seimo narys N. Puteikis šeštadienį BNS patvirtino paliekantis valdančiąją Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją Seime.

„Išeinu iš frakcijos, nes kandidatu į prezidentus iškėlė patį liberaliausią narį“, – pasitraukimo priežastį BNS nurodė politikas.

LVŽS kandidatu į prezidentus iškėlė premjerą Saulių Skvernelį.

Per spaudos konferenciją pirmadienį Seime N. Puteikis sakė norintis premjerui pasiūlyti rungtynes – kuris surinks daugiau parašų, kad būtų registruotas kandidatu prezidento rinkimuose. Jų reikia ne mažiau 20 tūkstančių.

„Aš siūlau premjerui pasirungti su manimi, kas surinks asmeniškai daugiau parašų kaip kandidatas į prezidentus. Kandidatai turi surinkti 20 tūkst. parašų, premjeras gali rinktis variantą rinkti pats, lapą, du, tris, penkis, išeiti savo apygardoje, Vilniaus mieste, pereiti per butus, vaikščioti per laiptines, be svitos, be paruošto scenarijaus, kada vaikšto apsuptas asmens sargybinių, piaro specialistų“, – sakė N. Puteikis.

N. Puteikis tvirtino po Seimo rinkimų prisidėjęs prie „valstiečių“ frakcijos, nes sutapo rinkimų programos nuostatos, tačiau, anot jo, pastaruoju metu LVŽS išryškėjo liberalusis sparnas, nevykdomi rinkėjams duoti pažadai.

Jis tvirtino ypač nusivylęs Vyriausybės vadinamąja mokesčių reforma.

„Didžiausią naudą iš mokesčių reformos gauna turtingiausi Lietuvos gyventojai. 430 eurų per mėnesį – tiek padidėjo turtingiausiems gyventojams atlyginimai. Jiems tiek padidėjo alga, nes tiek sumažėjo įnašai į „Sodrą“. 6 mln. eurų sumažėjo galimybės mokėti skurdžiausiems pensininkams pensijas. Va, jums ir „apačių“ prezidentas“, – teigė parlamentaras.

LVŽS lyderis Ramūnas Karbauskis anksčiau yra minėjęs, kad „valstiečių“ kandidatas į prezidentus atstovaus ne elito interesams, o bus „apačių“ kandidatas.

Pasitraukus N. Puteikiui LVŽS frakcijoje liks 53 nariai.