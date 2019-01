Seimas rudens sesiją pratęsė iki vasario

Už tokį nutarimo projektą balsavo 41 parlamentaras, prieš buvo keturi, trys susilaikė.

Rudens sesija pratęsta iki vasario 14 dienos.

Artimiausias pratęstos sesijos plenarinis posėdis suplanuotas kitą savaitę – sausio 15 dieną. Jį nutarta surengti, nes opozicijos prašymu paskelbus pertrauką šeštadienį valdančiųjų lyderis Ramūnas Karbauskis negalėjo pateikti Vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisų.

Pirmosios Seimo vicepirmininkės Rimo Baškienės teigimu, dar kartą pratęsti rudens sesiją reikia ir dėl to, kad visos Vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisos būtų apsvarstytos bei priimtos. Taip pat planuojama priimti pataisas dėl socialinių įmonių.

„Dar yra ministrų pateikti projektai, ratifikavimai“, – vardijo ji.

Be to, tikimasi, kad per pratęstą sesiją galės prisiekti naujai paskirti švietimo, mokslo ir sporto bei aplinkos ministrai.