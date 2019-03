Amnestija jau pasinaudojo 66 nuteistieji, jų gali daugėti

Iki šiol įkalinimo įstaigose veikiančios Amnestijos komisijos nusprendė visiškai atleisti nuo arešto ar sumažinti šią bausmę 49 nuteistiesiems, dar 15 žmonių atleisti nuo likusios laisvės atėmimo bausmės, dar dviem asmenims laisvės atėmimo bausmė sumažinta, teigiama departamento BNS pateiktame atsakyme.

Anot jo, kiek iš viso nuteistųjų pasinaudos amnestija, paaiškės balandžio pradžioje.

„Šią savaitę, iki kovo 29 dienos, numatomi Amnestijos komisijų posėdžiai, be to, prokurorai turi teisę per nustatytus terminus apskųsti Amnestijos komisijų sprendimus“, – rašoma atsakyme.

Amnestijos komisijos yra sudarytos iš įkalinimo įstaigų darbuotojų ir visuomenės atstovų. Jos sprendžia dėl amnestijos taikymo galimybių nuteistiesiems, atitinkantiems tam tikrus kriterijus.

Galimybę susitrumpinti bausmę pagal Seimo priimtą įstatymą turi areštą atliekantys, pirmą kartą nuteisti asmenys, besilaukiančios moterys, neįgalieji, kitos nuteistųjų grupės.

Anksčiau Teisingumo ministerija skelbė, kad Amnestijos įstatyme numatytus kriterijus atitinka apie 420 asmenų, bet Kalėjimų departamentas pažymi, jog į laisvę paleidžiami tik tie nuteistieji, kurių galima grėsmė visuomenei yra minimali, įvertinus jų nusikaltimus ir elgesį.

Valdančiųjų „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio iniciatyva amnestija paskelbta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ir popiežiaus Pranciškaus vizito proga.